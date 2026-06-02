Llanera, presente en el encuentro autonómico de participación infantil, que reflexionó sobre la cultura de paz y los derechos humanos
Noa Díaz y Emma Velo, de los "Mozucos por Derecho", acudieron a la cita celebrada en Langreo este fin de semana
Los "Mozucos por Derecho" de Llanera tuvieron representación en el XVIII Encuentro Autonómico de Participación Infantil celebrado este fin de semana en Langreo y en el que los asistentes compartieron experiencias y propuestas en torno a la "Cultura de Paz y Derechos Humanos". La cita reunió a niños y niñas de diferentes concejos asturianos con el objetivo de reflexionar, compartir ideas y trabajar conjuntamente en torno a este tema y por parte del municipio llanerense acudieron Noa Díaz y Emma Velo.
Ambos forman parte del grupo de participación infantil de Llanera y colaboraron activamente en las distintas actividades desarrolladas durante el encuentro. La primera jornada estuvo dedicada a la convivencia entre los participantes y al desarrollo de talleres dinámicos centrados en los valores de la Cultura de Paz y los Derechos Humanos. A través de diferentes propuestas, niños y niñas intercambiaron experiencias y analizaron cuestiones relacionadas con la convivencia, el respeto y la construcción de una sociedad más inclusiva.
El domingo se revelaron las conclusiones del trabajo llevado a cabo. Los participantes presentaron sus reflexiones y demandas mediante un formato innovador: el canal de televisión “Vida Digna TV”, que presenta secciones temáticas sobre derechos, igualdad y bienestar. Además, se desarrollaron iniciativas simbólicas como la “Ruleta de los Derechos” y el “Tren de la Libertad”, cuyos vagones ilustran diferentes modos de vivir, pensar y entender el mundo.
"La participación de Llanera en este foro supone una nueva muestra del compromiso municipal con la promoción de los derechos de la infancia", destacan desde el gobierno local.
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