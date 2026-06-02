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Llanera, presente en el encuentro autonómico de participación infantil, que reflexionó sobre la cultura de paz y los derechos humanos

Noa Díaz y Emma Velo, de los "Mozucos por Derecho", acudieron a la cita celebrada en Langreo este fin de semana

Emma Velo y Noa Díaz, en el encuentro.

Emma Velo y Noa Díaz, en el encuentro. / A. Ll.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Los "Mozucos por Derecho" de Llanera tuvieron representación en el XVIII Encuentro Autonómico de Participación Infantil celebrado este fin de semana en Langreo y en el que los asistentes compartieron experiencias y propuestas en torno a la "Cultura de Paz y Derechos Humanos". La cita reunió a niños y niñas de diferentes concejos asturianos con el objetivo de reflexionar, compartir ideas y trabajar conjuntamente en torno a este tema y por parte del municipio llanerense acudieron Noa Díaz y Emma Velo.

Ambos forman parte del grupo de participación infantil de Llanera y colaboraron activamente en las distintas actividades desarrolladas durante el encuentro. La primera jornada estuvo dedicada a la convivencia entre los participantes y al desarrollo de talleres dinámicos centrados en los valores de la Cultura de Paz y los Derechos Humanos. A través de diferentes propuestas, niños y niñas intercambiaron experiencias y analizaron cuestiones relacionadas con la convivencia, el respeto y la construcción de una sociedad más inclusiva.

El domingo se revelaron las conclusiones del trabajo llevado a cabo. Los participantes presentaron sus reflexiones y demandas mediante un formato innovador: el canal de televisión “Vida Digna TV”, que presenta secciones temáticas sobre derechos, igualdad y bienestar. Además, se desarrollaron iniciativas simbólicas como la “Ruleta de los Derechos” y el “Tren de la Libertad”, cuyos vagones ilustran diferentes modos de vivir, pensar y entender el mundo.

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"La participación de Llanera en este foro supone una nueva muestra del compromiso municipal con la promoción de los derechos de la infancia", destacan desde el gobierno local.

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