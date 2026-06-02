Pedalear en familia es tradición en Llanera: la Fiesta de la Bicicleta regresa este domingo y cumple nada menos que 33 ediciones

Pedalear con familia, amigos, y al aire libre. Hace más de tres décadas que Llanera celebra una cita que congrega a cientos de personas para hacerlo y convoca un año más para ello: este próximo domingo es la Fiesta de la Bicicleta, que llega nada menos que a su edición número 33.

Los interesados en participar podrán inscribirse el mismo día de la fiesta en el polideportivo municipal de Posada, de diez de la mañana a once menos diez. La salida está prevista para las once desde el mismo punto y el recorrido se desarrolla por El Cruce, Posada, Lugo, el parque, polideportivo de Lugo, el Truébano, cruce con la Bérvola, Ables, Portiella, Guyame, San Cuao y de vuelta al polideportivo de Posada.

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Al finalizar la ruta se sortea una bicicleta entre todos los inscritos en este evento con ambiente festivo que organiza el Ayuntamiento de Llanera a través de la concejalía de Deportes. Como cada año, hasta agotar existencias, se regala una camiseta conmemorativa de la prueba a todos los participantes.