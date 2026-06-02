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Pedalear en familia es tradición en Llanera: la Fiesta de la Bicicleta regresa este domingo y cumple nada menos que 33 ediciones

Los interesados en participar podrán inscribirse el mismo día de la cita en el polideportivo municipal de Posada, desde las diez de la mañana

La gran fiesta de la bicicleta de Llanera, en imágenes

La gran fiesta de la bicicleta de Llanera, en imágenes

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Ambientazo en la gran fiesta de la bicicleta de Llanera, con más de 300 participantes / P. Tamargo

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Posada de Llanera

Pedalear con familia, amigos, y al aire libre. Hace más de tres décadas que Llanera celebra una cita que congrega a cientos de personas para hacerlo y convoca un año más para ello: este próximo domingo es la Fiesta de la Bicicleta, que llega nada menos que a su edición número 33.

Los interesados en participar podrán inscribirse el mismo día de la fiesta en el polideportivo municipal de Posada, de diez de la mañana a once menos diez. La salida está prevista para las once desde el mismo punto y el recorrido se desarrolla por El Cruce, Posada, Lugo, el parque, polideportivo de Lugo, el Truébano, cruce con la Bérvola, Ables, Portiella, Guyame, San Cuao y de vuelta al polideportivo de Posada.

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Al finalizar la ruta se sortea una bicicleta entre todos los inscritos en este evento con ambiente festivo que organiza el Ayuntamiento de Llanera a través de la concejalía de Deportes. Como cada año, hasta agotar existencias, se regala una camiseta conmemorativa de la prueba a todos los participantes.

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