Llanera lleva a Pleno la situación de la adjudicación de la gestión del complejo deportivo Santi Cazorla

El Ayuntamiento de Llanera llevará este jueves a Pleno el expediente de concesión del complejo deportivo Santi Cazorla, en Lugo de Llanera, tras la renuncia el año pasado de la empresa que prestaba el servicio, y después de que en una primera licitación a principios de este año sólo se presentara esa misma compañía.

La decisión se produce en un contexto marcado por las dificultades de viabilidad económica y la necesidad de modernización de unas instalaciones que, según los informes técnicos incorporados al expediente, presentan un deterioro progresivo y requieren actuaciones de mejora para asegurar su correcto funcionamiento.

El informe señala la existencia de fisuras y desprendimientos en impermeabilizaciones de terrazas y cubiertas, así como oxidación en elementos de fijación. En la zona de piscinas, la cubierta presenta signos de corrosión en tornillería y deterioro de paneles, además de manchas de humedad. También se detectan humedades, moho y grietas en el casetón de escalera, atribuibles a posibles filtraciones desde dependencias superiores, así como deficiencias en fachadas de paneles prefabricados, donde se observan juntas sin sellar adecuadamente y posibles problemas de apoyo que facilitan la entrada de agua.

Humedades

En el interior del edificio y en el sótano, el informe recoge manchas de humedad en techos y paredes, filtraciones en juntas de dilatación y daños en paramentos, con presencia de óxido en varios elementos metálicos. En el caso de los vasos de las piscinas, se advierten manchas de óxido y filtraciones. Aunque los técnicos no detectan daños estructurales grave, advierten de que la corrosión en las armaduras podría progresar si no se corrigen las filtraciones y la exposición continuada a la humedad y a agentes como el agua clorada.

El nuevo contrato contempla una duración de 10 años, prorrogables, con un valor estimado que supera los 10,3 millones de euros. El modelo prevé que la empresa adjudicataria asuma la explotación, así como las obligaciones de mantenimiento y gestión integral del complejo.

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Uno de los puntos clave del expediente es la inversión mínima obligatoria de 486.000 euros que deberá realizar el futuro concesionario, destinada a la renovación y modernización de las instalaciones. Esta inversión se considera esencial para abordar necesidades como la actualización del equipamiento deportivo, mejoras en eficiencia energética, actuaciones en climatización, reparación de elementos deteriorados y adecuación de distintas áreas del complejo.