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Reabre el comedor del colegio de San Cucao, en Llanera, que volverá a estar en servicio este jueves tras autorizarlo el Principado

Seguridad Alimentaria señala que "adoptando las medidas correctoras indicadas у reforzando las medidas generales de higiene, no se aprecia inconveniente para la reanudación"

Exterior del colegio.

Exterior del colegio. / L. R.

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Lucía Rodríguez

San Cucao (Llanera)

El colegio de San Cucao, en Llanera, ha informado a las familias de la reapertura del comedor desde este jueves, día 4 de junio. Se recuperará así el servicio con normalidad, tras el brote por la bacteria Shigella que llegó a afectar a 39 escolares, de los que 5 tuvieron que ser ingresados durante unos días por la gravedad de la sintomatología, con fiebre, vómitos y diarrea.

Tras la limpieza exhaustiva realizada en el centro, las autoridades sanitarias del Principado entienden que puede reanudarse el comedor. Las familias han recibido un comunicado que se refiere a que el Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental indica que "adoptando las medidas correctoras indicadas y reforzando las medidas generales de higiene, no se aprecia inconveniente sanitario para la reanudación del servicio de cocina y comedor del colegio".

La jornada de este miércoles se dedicó a "una limpieza exhaustiva" y este jueves "se restablecerá el servicio de comedor con normalidad a las 13.00 horas", además de la vigilancia posterior del patio hasta la hora de salida y de transporte escolar, que se inicia a las 15.00 horas.

Salud determinó el cierre del comedor tras detectar "una incidencia puntual" en un grifo de la cocina, aunque no ha llegado a confirmar públicamente el origen del brote y si este se encontraba en el agua, tal y como creían algunos padres inicialmente.

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Con la reapertura del comedor y sin que se hayan detectado casos en los últimos días, se recupera la normalidad en el colegio público de San Cucao.

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