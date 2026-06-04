Adjudicada la actualización del proyecto de la variante de Posada, que costará más de 38 millones de euros

La variante de Posada de Llanera sigue en fase de trámites. La Consejería de Movilidad ha anunciado la adjudicación del contrato para actualizar el proyecto, redactado en 2023, introduciéndole "todas las novedades normativas surgidas desde entonces". Además, una vez efectuada esta tarea habrá que realizar una nueva tramitación ambiental. La empresa elegida para el encargo, la UTE formada por los estudios Noega Ingeniero y Fhecor Ingenieros Consultores, dispondrá para ello de un plazo de nueve meses.

El proyecto recoge las propuestas formuladas en su día por el Ayuntamiento de Llanera. El documento desarrolla, en una primera fase, "una única calzada bidireccional como tronco principal", con un presupuesto superior a los 38,2 millones y un plazo para su construcción de 30 meses. La variante es una reivindicación que acumula años de espera y pasos adelante y atrás y que se reclama para que sea la alternativa que alivie los grandes volúmenes de tráfico, también pesado, que ahora circulan por la vía que atraviesa el núcleo urbano de Posada.

La obra que el Principado va a desarrollar "dará continuidad a la carretera AS-17 al conectar con su tramo ya existente de autovía a la altura del polígono de Asipo para luego continuar con una única calzada como tronco principal hasta el final del recorrido".

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Se solucionará así el problema del intenso tráfico que atraviesa Posada, y se "garantiza la permeabilidad territorial mediante la construcción de los enlaces con las carreteras AS-17, en Posada, y la AS-373, y con una glorieta a nivel en la intersección de las AS-17 y LL-2, punto final de trazado de la variante". Estas conexiones están preparadas para no interferir en la construcción de la segunda calzada que completará posteriormente la autovía, precisa la Consejería de movilidad.

La Administración autonómica destaca que "la variante mejorará la comunicación del eje Avilés-Langreo al ofrecer una alternativa clara a la autovía A-8 a la hora de comunicar el occidente y Avilés con los polígonos industriales de la zona central". Se trata de la opción que captará más tráficos y liberará la autovía 'Y' de vehículos pesados.

Trazado

El trazado previsto se inicia sobre la AS-17, al norte de Posada, y se desvía hacia la margen derecha de la calzada para dirigirse hacia el oeste al mismo tiempo que evita el campo de fútbol y la localidad de Severies.

Contará con dos calzadas de 7 metros de anchura con arcenes y mediana en el sector que da continuidad a la AS-17 con sección de autovía, para luego desarrollar, en esta primera fase, una única calzada bidireccional compuesta por dos carriles de 3,50 metros y arcenes exteriores de 1,50 metros en el resto del recorrido.

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Incluirá asimismo un paso inferior en el punto kilométrico 0+640, dos túneles y tres viaductos: uno de enlace de la AS-373, otro sobre el río Zalandrón y un tercero de la conexión Asipo Norte. También se ejecutarán un paso superior sobre la LL-1 y otro peatonal del enlace de la AS-373.