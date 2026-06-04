Arde un quad en un tendejón de Campiello, en Llanera

Los bomberos del SEPA con base en La Morgal acudieron en la mañana de este jueves a la localidad de Campiello, en Llanera, para apagar un incendio registrado en un tendejón abierto. Las llamas quemaron un quad con un remolque que estaba estacionado en la estructura.

Estado en el que quedó la estructura. / SEPA

No hubo daños personales, pero las llamas quemaron parte del tejado del tendejón. El aviso se produjo a las 7.36 horas y el incendio quedó extinguido poco después, a las 8.02 horas.