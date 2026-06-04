Llanera licitará de nuevo la gestión del complejo Santi Cazorla: el Pleno renuncia al primer proceso para lograr que más empresas se interesen por la instalación deportiva

La Corporación municipal de Llanera aprobó este jueves en Pleno volver a sacar a licitación la gestión integral del Complejo Deportivo Santi Cazorla, después de dejar sin efecto el procedimiento de contratación anterior, al que únicamente había concurrido una empresa.

Los concejales abordaron de forma consecutiva los dos expedientes necesarios para reiniciar el proceso. En primer lugar, aprobaron la renuncia a adjudicar el contrato de concesión de servicios correspondiente a la licitación inicial. Este acuerdo salió adelante con los votos favorables del gobernante PSOE e Izquierda Unida (IU), mientras que PP y Vox votaron en contra.

A continuación, el Pleno dio luz verde a una nueva licitación para la gestión integral del complejo deportivo. En este caso, el expediente también fue aprobado con los votos de los ediles del PSOE e IU, mientras que los de PP y Vox optaron por la abstención.

Mantenimiento

El nuevo contrato que sale a licitación incluye una concesión por un periodo de diez años y un valor estimado superior a los 10,3 millones de euros. El modelo prevé que la empresa adjudicataria asuma la explotación y el mantenimiento integral de las instalaciones deportivas.

Además, el pliego incorpora una inversión mínima obligatoria de 486.000 euros destinada a actuaciones de renovación y modernización del complejo, una cuantía que deberá destinarse a mejorar distintos equipamientos y corregir deficiencias detectadas.

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La decisión municipal llega después de que el concurso convocado a finales de 2025 solo recibiera una oferta, pese a que los estudios previos realizados por el Ayuntamiento apuntaban al interés de varias empresas por concurrir al contrato. Con la nueva convocatoria, el Consistorio espera lograr una mayor participación.