Los "PT Asturias Open Days": jornadas de puertas abiertas en el Parque Tecnológico de Asturias para celebrar su 35.º aniversario
El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI Asturias) muestra sus instalaciones y recursos para apoyar el emprendimiento y desarrollo de compañías
Lucía Rodríguez
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias) organizó este martes y miércoles por la mañana una jornada de puertas abiertas durante las cuales los empresarios interesados podían conocer las instalaciones y los servicios que la entidad pone a su disposición. La iniciativa forma parte de los actos organizados con motivo del 35 aniversario del Parque Tecnológico de Asturias (Llanera) donde está ubicado.
Lydia Alonso, responsable de Innovación Organizativa y encargada de las visitas guiadas, explicó que lo que proponemos es "mostrar a las personas del propio parque la actividad del CEEI, no solamente como alojamiento de empresas, sino también con el objetivo de visibilizar la infraestructura que gestionamos y también a las empresas que tenemos aquí instaladas".
En este sentido, Alonso destacó que "hay espacios disponibles para oficinas, en diferentes modalidades, laboratorios para empresas innovadoras que precisen de instalaciones, y también hay espacios donde pueden realizarse eventos". Salas de reuniones, en régimen de alquiler, para reuniones de trabajo, videoconferencias o entregas de premios son algunas de ellas. "Contamos, además, con espacios para reuniones más masivas como el salón de actos, con una capacidad para más de 100 personas", añadió.
Durante el recorrido, de media hora de duración, aproximadamente, los interesados también pudieron conocer Asturex, "otra de las entidades vinculadas al Grupo Sekuens, que brinda servicios a las empresas", comentó Alonso.
Esta es la primera vez que el centro abre sus puertas al público, aunque no se cierran a que haya más visitas en un futuro. "Nosotros encantados y siempre es algo que podemos brindar a demanda", apuntó la responsable.
Un apoyo para el crecimiento empresarial
El Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (CEEI Asturias) es una entidad sin ánimo de lucro que apoya la puesta en marcha y crecimiento de empresas innovadoras y de base tecnológica en Asturias. Creada por impulso europeo y homologada bajo el modelo BIC europeo – Business Innovation Centre – forma parte de la red internacional EBN European Business Network, "la más reconocida por sus estándares de calidad, metodologías y servicios de apoyo al emprendimiento y la innovación", explican sus responsables.
La entidad recibe financiación del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, para sus actividades de apoyo a las empresas en materia de innovación (desarrollo del Plan de Actividades), además de en el marco de Aceppa (Asociación de Centros de Empresas Públicos del Principado de Asturias), para la ejecución de actuaciones de fomento de la cultura emprendedora.
Un aniversario que mira hacia el futuro
El Parque Tecnológico de Asturias abría sus puertas en junio de 1991. Hoy, 35 años después, su aniversario se celebra con la primera edición de los "PT Asturias Open Days", que se desarrollan del 2 al 4 de este mes, pensados para poner en valor el talento, la tecnología y la innovación que se generan en el Parque, y para fortalecer las conexiones dentro de su ecosistema.
La iniciativa, organizada por la Agencia Sekuens, incluye jornadas técnicas, espacios de exposición, puertas abiertas y actividades solidarias. Una oportunidad para descubrir qué se hace dentro del área y para seguir construyendo comunidad.
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