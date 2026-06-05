La empresa tecnológica ASAC cumple treinta años liderando la "economía del dato" desde Llanera: más de 180 empleos y 28,7 millones de euros de volumen de negocio

La compañía tecnológica asturiana ASAC celebra su 30º. aniversario consolidada como uno de los principales referentes del sector de las tecnologías de la información en el norte de España y con la vista puesta en una nueva etapa de crecimiento marcada por la expansión de sus infraestructuras cloud, la ciberseguridad, la sostenibilidad y el desarrollo de la denominada economía del dato. La empresa, con sede en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, alcanza este aniversario con más de 180 profesionales, una cartera superior a los 650 clientes públicos y privados y un volumen de negocio que supera los 28,7 millones de euros.

La efeméride sirvió además para poner en valor el papel que la compañía desempeña en un sector considerado estratégico para el futuro económico de Asturias. Durante una visita institucional a las instalaciones de la empresa, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, destacó a ASAC como "un ejemplo de esa economía del dato que queremos seguir impulsando en Asturias", subrayando su relevancia en ámbitos como los servicios en la nube, la protección de la información, la transformación digital de administraciones y empresas y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.

"Queremos que la economía del dato sea un motor económico para Asturias, una fuente de actividad para nuestras empresas y de generación de empleo y talento”, señaló el consejero, quien considera que compañías como ASAC representan el modelo de desarrollo tecnológico por el que apuesta la comunidad autónoma. Así, Sánchez defendió que Asturias cuenta ya con empresas especializadas, profesionales cualificados e infraestructuras capaces de situar a la región en una posición competitiva dentro de un mercado cada vez más vinculado al almacenamiento, procesamiento y explotación de datos.

Ampliación

La visita permitió conocer también la reciente ampliación del centro de procesamiento de datos de la compañía, una actuación financiada conjuntamente por ASAC y el Gobierno del Principado a través del Fondo de Transición Justa. La inversión total alcanzó los 1,8 millones de euros, de los cuales la empresa aportó alrededor de 1,3 millones, mientras que los 450.000 euros restantes procedieron de fondos públicos destinados a reforzar la competitividad tecnológica del territorio. La ampliación ha sido concebida bajo un modelo modular que permitirá triplicar la capacidad actual de procesamiento y almacenamiento. El proyecto incorpora nuevas infraestructuras energéticas y de refrigeración y está diseñado para responder a una demanda creciente de servicios cloud y soluciones digitales avanzadas.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, destacó por su parte la relevancia que la compañía tiene para el concejo y para el Parque Tecnológico de Asturias. "Es un orgullo visitar una empresa que lleva treinta años siendo pionera en innovación. Esa trayectoria demuestra la fortaleza de ASAC y la importancia que tiene para Llanera contar con compañías de este nivel", afirmó la regidora.

Eva María Pérez y Maximino Fernández, en la visita a las instalaciones / Luján Palacios

Fundada con el objetivo de ofrecer servicios especializados en tecnologías de la información, la compañía ha evolucionado hasta convertirse en una consultora integral capaz de acompañar a organizaciones públicas y privadas en sus procesos de digitalización. Actualmente, desarrolla proyectos en todo el territorio nacional y dispone de oficinas en Asturias, Madrid y Málaga. Su actividad abarca desde la provisión de infraestructuras tecnológicas hasta el desarrollo de aplicaciones digitales, pasando por servicios cloud, ciberseguridad, outsourcing tecnológico y soluciones híbridas para empresas y administraciones públicas.

Uno de los grandes ejes de crecimiento de la compañía ha sido su apuesta temprana por el cloud computing. ASAC inició esta línea de negocio en 2008, anticipándose a una tendencia que hoy constituye uno de los pilares fundamentales de la economía digital. Desde entonces, ha desarrollado una infraestructura propia sustentada en centros de datos ubicados en Asturias, donde ha realizado inversiones cercanas a los diez millones de euros. En la actualidad, cerca de la mitad de la actividad de la empresa está directamente vinculada a servicios cloud.

Además, ASAC se encuentra ultimando un proyecto de investigación y desarrollo que pretende reforzar la independencia tecnológica de sus sistemas en la nube, un objetivo alineado con las crecientes demandas de autonomía tecnológica que están impulsando tanto las instituciones europeas como las administraciones nacionales.

Entre los hitos de su trayectoria figuran la construcción de su primer edificio corporativo en 2003, la puesta en marcha de sus centros de datos en 2008 y 2015, la construcción de una segunda sede en 2014, la obtención de certificaciones de alto nivel así como la adquisición en 2025 de una oficina propia en Madrid para reforzar su presencia comercial y operativa en el mercado nacional, como destacó Marco Antonio Prieto, director técnico de ASAC, durante la visita.

Noticias relacionadas

Para Maximino Fernández, consejero delegado de ASAC, el aniversario representa un momento de celebración, pero también una oportunidad para reafirmar el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo tecnológico: "Cumplir treinta años supone un orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad para seguir innovando y ofreciendo a nuestros clientes soluciones tecnológicas seguras, cercanas y adaptadas a los nuevos retos digitales”, destacó.