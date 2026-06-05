Lugo de Llanera homenajea a Francisco Álvarez, pediatra que se jubila tras casi cuatro décadas de labor
El Ayuntamiento le hizo entrega de una placa en reconocimiento a su entrega para con los más pequeños del concejo
El pediatra Francisco Álvarez ha cuidado a varias generaciones de niños de Lugo de Llanera a lo largo de 40 años de trabajo. Y ahora, una vez jubilado, toca descansar y recoger el cariño de muchos de los que fueron sus pacientes.
La asociación Cafamilu de la localidad llanerense y el Consistorio organizaron un homenaje al galeno este viernes en la Casa de la Cultura de Lugo al que asistieron decenas de personas, varios niños que leyeron una carta de agradecimiento por su paciencia y cuidados y su enfermera, Lucía Sánchez, quien también habló de su profesionalidad durante todo este tiempo.
El Ayuntamiento, representado por la alcaldesa, Eva María Pérez, y los concejales Montserrat Alonso y Nicolás Fernández, le hizo entrega de una placa conmemorativa en agradecimiento a todos los años de labor en el concejo.
La carrera de Álvarez ha sido larga y prolífica, y a su labor en Lugo suma también el haber desempeñado el cargo de secretario del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP). Este viernes se mostró emocionado por las muestras de cariño de sus pacientes y vecinos, que aún siguen esperando que se reponga la plaza que ha quedado vacante tras su marcha.
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