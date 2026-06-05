El Parque Tecnológico de Asturias cumple 35 años con la vista puesta en el crecimiento: "La ocupación está al límite y tenemos mucha demanda de suelo"

Hace 35 años, en el concejo de Llanera se puso en marcha un "experimento" no exento de riesgo y que tampoco se libró de las críticas. El Parque Tecnológico de Asturias comenzó a tomar forma con una inversión no muy grande para el tamaño del proyecto: fueron entonces el equivalente a 12,5 millones de euros actuales. Hoy, aquella apuesta pionera ha terminado haciendo historia y ha situado a la región en la vanguardia tecnológica del norte de España. Así quedó patente en el acto por el trigésimo quinto anversario de este gran espacio empresarial localizado en Llanera y que se celebró en la sede de la empresa Normagrup. Durante el evento se destacó que se mira ya a un futuro próximo con la necesidad de ampliar unas instalaciones que empiezan a quedarse pequeñas ante la creciente demanda de compañías para asentarse.

"Tenemos mucha demanda de suelo, mucha demanda de gente que quiere construir", advirtió durante la jornada David González, director de la Agencia Sekuens y responsable de la gestión del parque, consciente de que el éxito alcanzado durante estas tres décadas y media obliga ahora a pensar en una nueva fase de crecimiento. "Todo lo que pueda ser ampliar y que podamos dar esa oferta a las inversiones que puedan venir a Asturias es importante. Llanera es un sitio espectacular por su posición estratégica dentro de Asturias", señaló.

González reconoció que la situación actual es compleja porque "quedan muy pocas parcelas libres", aunque aseguró que ya existen conversaciones entre el Principado, el Ayuntamiento de Llanera y los responsables del parque para analizar posibles terrenos próximos que permitan una futura ampliación. La propia alcaldesa, Eva María Pérez, confirmó que el Consistorio está en contacto "para todo lo que necesiten".

Facturación anual

El Parque Tecnológico de Asturias alberga actualmente 140 empresas e instituciones en las que trabajan más de 3.400 personas y supera los 620 millones de euros de facturación anual conjunta. Unas cifras que reflejan la transformación de un proyecto que nació para diversificar la economía asturiana y crear un ecosistema empresarial vinculado al conocimiento, la innovación y la tecnología.

Precisamente esa visión de largo plazo fue uno de los aspectos más destacados durante la celebración. González recordó que quienes impulsaron el parque a comienzos de los años noventa fueron capaces de anticiparse a una realidad que entonces apenas comenzaba a intuirse. "Hay que recordar para lo que fue creado. En 1991 las cosas no eran tan claras en innovación y las personas competentes de aquella época tuvieron suficiente visión de futuro para decir que la ciencia, la tecnología y las empresas tenían que tener su propio espacio", explicó. El director de Sekuens defendió que aquella filosofía fundacional no solo permanece vigente sino que ha sido respaldada por los resultados. "Esa visión sigue viva y además se está reforzando con los hechos", añadió.

Por la izquierda, Álvaro Rodriguez, de Tapia Sistemas, muestra la evolución de los teléfonos fijos a Sonia Verde, Eva María Pérez y Borja Sánchez / Luján Palacios

El parque fue concebido en un momento especialmente complicado para Asturias, marcado por los años más duros de las reconversiones industrial y minera. Mientras la región vivía protestas laborales y profundas transformaciones económicas, un grupo de responsables públicos apostó por crear una infraestructura dedicada a la innovación, cuando términos como ecosistema tecnológico, digitalización o transferencia de conocimiento apenas formaban parte del vocabulario habitual.

Críticas

Aquella apuesta, según recordó, recibió numerosas críticas. "Pónganse en la piel de la gente que tenía que decidir que se iba a hacer un parque tecnológico. Hoy tenemos internet y podemos ver lo que ocurre en cualquier sistema de innovación del mundo con un clic. Entonces no era así. Había que viajar, había que conocer experiencias y creer en algo que todavía no existía aquí", reflexionó David González.

El recinto ocupa hoy en día 46 hectáreas de superficie bruta, de las que 25 están destinadas a parcelas empresariales. En él conviven compañías de sectores tan diversos como la electrónica y la electricidad, la biotecnología, la salud, la ingeniería ambiental, las tecnologías de la información, los servicios empresariales o la logística. Además, una de cada cuatro empresas desarrolla proyectos de investigación, desarrollo e innovación, con apuestas tan llamativas como tecnologías para la monitorización de la calidad del aire, parta identificar y eliminar micronanoplásticos en tratamientos de depuración, desarrollo de nanomateriales inteligentes en tintas de serigrafía, dispositivos de administración de fármacos o proyectos de realidad aumentada para dispositivos móviles, entre decenas y decenas de ejemplos.

Más allá de los datos económicos, el parque se ha convertido también en un polo de atracción de talento. El 64 por ciento de los trabajadores posee titulación universitaria y cerca de la mitad de los puestos están ocupados por mujeres.

Retorno

Durante el acto de aniversario, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, puso precisamente el acento en el retorno que ha generado la inversión inicial realizada hace tres décadas y media. "Esto costó hacerlo 12,5 millones de euros y hoy las empresas que están aquí facturan más de 620 millones. Quien quiera ver cuál es el retorno de invertir en este tipo de plataformas no tiene más que poner estas cifras encima de la mesa", destacó.

Sánchez subrayó además que el parque constituye una de las mejores pruebas de que Asturias puede competir desde el conocimiento, la tecnología y la colaboración entre empresas, centros de investigación y administraciones públicas. Una idea compartida también por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, quien definió el recinto como "el auténtico motor de la vanguardia industrial, científica y tecnológica de Asturias".

Emilio Iglesias, durante su ponencia / Luján Palacios

La regidora recordó que Llanera suele ser conocida como el corazón geográfico de la comunidad por sus conexiones y su posición central, pero defendió que el parque tecnológico ha permitido al municipio convertirse también en "el cerebro y el músculo de la innovación".

El aniversario sirvió igualmente para poner en valor el peso que el recinto ha adquirido dentro del ecosistema regional de innovación. Empresas emergentes, multinacionales, centros tecnológicos, organismos públicos y entidades de apoyo al emprendimiento conviven diariamente en un espacio que ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales polos tecnológicos del norte de España.

Nuevas demandas

Sin embargo, la celebración estuvo marcada por una mirada hacia el futuro. González insistió en que el desafío para los próximos años no será únicamente ganar superficie: también será necesario adaptar el parque a las demandas de las nuevas generaciones de trabajadores y emprendedores. "Tenemos que empezar a pensar qué quieren los trabajadores que van a venir a trabajar aquí en unos años", señaló. Entre los retos citó aspectos como la movilidad, los servicios o la creación de entornos cada vez más atractivos para captar talento joven. "El transporte es un tema importante, pero es un reto y una oportunidad. Tenemos que trabajar para que sea muy atractivo para las nuevas generaciones", defendió.

A lo largo de la mañana se sucedieron varias intervenciones para hablar de líneas de ayudas y de sectores tan estratégicos ahora mismo como la Defensa. "En Asturias hemos hecho las cosas bien", defendieron David González y Francisco Cuervo, de la ingeniería Impulso. El Principado cuenta con "cuatro de las mayores industrias de Defensa en Europa, en un entorno de 800.000 personas concentradas en el área metropolitana, con una Universidad potente y dos parques tecnológicos; tenemos que vender las bondades de Asturias", incidió Cuervo, para quien "la gran amenaza de España en el futuro procede de los países de África, y hay que estar preparados". Por ello "hay que trabajar duro y garantizar que la región siga manteniendo el liderazgo", apuntaron, porque "podemos perder la ventaja si no apretamos".

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Y en este contexto, el Parque Tecnológico de Asturias se erige un espacio que, 35 años después, sigue liderando en innovación y desarrollos de futuro. Como señaló el consejero, "al menos para otros 35 años".