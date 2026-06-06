Dos alumnas del IES de Llanera reciben las becas a la excelencia académica de Cafés Oquendo y el Ayuntamiento
Lucía Fernández Sánchez e Irene Pérez Sánchez, con notas medias en Bachillerato de 9,89 y 9,78, respectivamente, obtienen las dos ayudas de mil euros
Cafés Oquendo y el Ayuntamiento entregaron este viernes las becas que reconocen a los dos mejores expedientes académicos de Bachillerato del IES de Llanera. La iniciativa distingue cada año a los alumnos con las mejores calificaciones del centro y cuenta con una dotación económica de 1.000 euros para cada estudiante premiada.
Las becas recayeron en Lucía Fernández Sánchez, que finalizó el Bachillerato de Ciencias y Tecnología con una nota media de 9,89, e Irene Pérez Sánchez, que concluyó el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales con una calificación de 9,78.
El acto de entrega tuvo lugar en las oficinas centrales de Cafés Oquendo, situadas en el polígono de Silvota. Los galardones fueron entregados por Juan Díaz Rodríguez, CEO de Cafés Oquendo, y por la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez.
Por parte del Ayuntamiento asistió también la concejala de Bienestar Social, Educación y Cultura, María Montserrat Alonso. En representación del instituto participaron la directora, Sonia García Galán, y la secretaria del centro, Lorena Fernández Álvarez.
Las dos alumnas acudieron acompañadas por familiares y amigas. Durante el encuentro compartieron sus impresiones tras finalizar los exámenes de la EBAU, celebrados hasta el día anterior, y explicaron sus planes para la próxima etapa académica.
Irene Pérez Sánchez tiene decidido continuar su formación universitaria en el ámbito de los Estudios Clásicos, mientras que Lucía Fernández Sánchez continúa valorando distintas opciones para su futuro académico.
Con esta iniciativa, Cafés Oquendo y el Ayuntamiento de Llanera mantienen una colaboración destinada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y la excelencia académica de los estudiantes del concejo. Además del reconocimiento público, las becas constituyen un apoyo económico para facilitar el inicio de los estudios universitarios de las alumnas distinguidas.
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