Los vecinos de Pruvia de Arriba, en Llanera, denuncian cortes de agua "cada pocos días": "En dos años hubo quince"

Los vecinos de Pruvia de Arriba, en el concejo de Llanera, están hartos de los frecuentes cortes de suministro de agua que vienen sufriendo desde hace más de un año y reclaman una intervención urgente tanto al Ayuntamiento como a Aqualia, empresa encargada de la gestión del servicio. Los afectados aseguran que las averías son constantes, que algunas interrupciones del suministro se prolongan durante horas e incluso jornadas completas y que la situación se agrava por los problemas de presión que padecen numerosas viviendas de la zona.

El presidente de la asociación vecinal, Manuel Valcárcel, explica que el problema se ha convertido en una preocupación permanente para los residentes. "Llevamos como un año, año y pico, con constantes cortes de agua. Son cortes bastante grandes que afectan a una treintena de viviendas", señala. Según indica, se trata además de una zona en crecimiento urbanístico, por lo que teme que las deficiencias actuales se agraven si no se actúa con rapidez. "Se están haciendo varias casas por la zona y, evidentemente, cuanto más casas haya, el problema va a ir a más, nunca va a ir a menos", advierte.

Valcárcel atribuye buena parte de los problemas al envejecimiento de la red de abastecimiento. "Son unas tuberías que están obsoletas. Tendrán tranquilamente más de cuarenta años y necesitan una intervención ya", afirma. El representante vecinal sostiene que tanto los cortes como la escasa presión que sufren algunas viviendas tienen su origen en el deterioro de unas infraestructuras que considera claramente insuficientes para atender las necesidades actuales.

Los vecinos aseguran haber trasladado reiteradamente sus quejas tanto a la empresa gestora como al Ayuntamiento. Según explica Valcárcel, desde Aqualia les habrían comunicado que la solución pasa por una renovación integral de la red. "Nos dicen que hay que cambiar las tuberías, que hay que hacer una renovación, por lo tanto, eso tiene que ser cosa del Ayuntamiento", relata. Sin embargo, lamenta que la respuesta institucional no haya ido más allá. "Lo que estamos viendo es que se están pasando la pelota de un lado para otro", critica.

La preocupación vecinal aumenta tras la última reunión mantenida con el Consistorio. "La alcaldesa nos ha dicho que para 2026 no estaba prevista una intervención en esta zona y que, si acaso, habría que esperar a 2027", explica Valcárcel. A su juicio, los plazos resultan inasumibles, porque "entendemos que una obra de este tamaño requiere tiempo para tramitarse. Como no empecemos ya, se nos va a alargar más de lo necesario".

Tubería nueva

A esta situación se suma una circunstancia que los residentes consideran especialmente incomprensible. Según denuncian, hace aproximadamente una década se instaló una nueva conducción aprovechando unas obras en la zona, pero nunca llegó a ponerse en servicio. "Tenemos una tubería de hace cuarenta años que no funciona y una tubería nueva que tampoco funciona. Y así estamos", resume el presidente vecinal.

Entre los afectados se encuentra Iván Alonso, que asegura que las averías se han convertido en una constante. "Las últimas cinco o seis averías fueron en fin de semana. Te levantas un sábado por la mañana, abres el grifo y ya no hay agua. Y muchas veces no vuelve hasta la noche", relata. Según explica, algunos cortes se prolongan durante toda la jornada. "No son microcortes. El más pequeño puede durar cuatro horas, pero otros duran mucho más".

Alonso también critica la falta de información que reciben los usuarios cuando se producen incidencias. "Llamas a Aqualia y a unos vecinos les dicen una cosa y a otros otra distinta. Recibimos explicaciones contradictorias", afirma. Además, lamenta que los abonados no sean avisados previamente de los cortes pese a disponer la compañía de sus datos de contacto. "A nosotros los recibos nos siguen llegando todos los meses, pero cuando hay una avería nadie nos avisa. Llegas a casa y simplemente no tienes agua", señala.

El vecino asegura que en poco más de dos años de residencia en la zona ya ha sufrido numerosas interrupciones del servicio. "Llevamos aquí dos años y medio y ya hubo catorce o quince cortes de agua, algunos de días completos", denuncia. Las consecuencias, añade, son especialmente graves en un entorno rural. "Muchos tenemos animales y algunos trabajamos desde casa. Una vez me levanté para ir a trabajar y tuve que marcharme sin ducharme porque no había agua".

Demasiadas incidencias

Otro de los residentes afectados, Juan Manuel Salguero, comparte el malestar por una situación que considera insostenible. "Las averías son comprensibles, pero tantas no. No es normal que ocurran cada semana", sostiene. Salguero cuestiona además la eficacia de algunas reparaciones realizadas en los últimos años, toda vez que "hubo una zona donde cada vez que había una avería iban a picar al mismo sitio. Si siempre está ahí el problema, o no se quiere arreglar o no se sabe arreglar", afirma.

Los vecinos también denuncian pérdidas de agua derivadas de determinadas actuaciones realizadas tras las averías. Según explican, en varias ocasiones se han abierto hidrantes o válvulas que permanecen vertiendo agua durante horas o incluso días. "Los miles de litros que salen por ahí no son normales", asegura Valcárcel, quien considera especialmente preocupante esta situación en un contexto de creciente preocupación por la gestión de los recursos hídricos.

A los cortes se suman además problemas de presión que afectan a numerosas viviendas. "Hay vecinos a los que apenas les llega agua y necesitan bombas para poder tener presión suficiente", explican los afectados. Ante este escenario, los residentes reclaman que las administraciones actúen con urgencia y no esperen a 2027 para acometer las obras necesarias. Consideran que el desarrollo urbanístico previsto para la zona hará todavía más evidente la insuficiencia de unas infraestructuras que califican de obsoletas y que, según sostienen, llevan años necesitando una renovación integral.

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Mientras tanto, los vecinos no descartan nuevas acciones para hacer visible el problema si no reciben respuestas concretas en los próximos meses. "Este es el primer paso", advierten, convencidos de que la situación ha llegado a un punto en el que ya no admite más demoras.