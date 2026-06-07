Llanera, fiesta sobre dos ruedas: una ruta para descubrir el concejo en familia y con 200 participantes

Llanera no tiene Tour, pero en el concejo hay cantera de sobra para organizar una buena carrera . La 33.ª edición de la Fiesta de la Bicicleta, todo un clásico ya en el municipio, reunió este domingo a unos doscientos entusiastas de las dos ruedas, vecinos de todas las edades y con especial presencia de niños acompañados por sus familias dispuestos a pasar una mañana de relax y deporte no competitivo, porque lo mejor es poder rodar mientras uno se divierte. En la actividad tomaron la salida también los concejales José Antonio González, responsable de Deportes, y David del Pozo, edil de Ganadería, acompañando a los vecinos durante la jornada.

Llanera, fiesta sobre dos ruedas

Los participantes salieron del polideportivo municipal de Posada de Llanera, donde desde primera hora de la mañana se fueron dando cita los ciclistas. Muchos de ellos completamente equipados con cascos de colores, mochilas y bicicletas preparadas para completar un recorrido pensado para disfrutar sin prisas. Además, la mayoría rodaron ataviados con la camiseta naranja oficial regalo de la organización para cubrir la etapa.

Llanera, fiesta sobre dos ruedas

"Venimos a pasar la mañana tranquilamente, mejor si es rodando en plano, aunque al final creo que hay un repecho. A ver cómo se nos da", bromeaba antes de tomar la salida la directora del IES Llanera, Sonia García, que coincidió en la actividad con varios de sus alumnos.

A los niños más pequeños se les hizo un poco cuesta arriba la salida del polideportivo y fue necesario que más de uno llevara un pequeño empujón de ayuda. Otros, sentados en sus cestas infantiles, jaleaban a sus padres, impacientes por salir y correr más que el resto de participantes del pelotón.

Recorrido

La marcha se desarrolló íntegramente por el concejo y discurrió por El Cruce, Posada, Lugo, el parque, el polideportivo de Lugo, El Truébano, el cruce con La Bérvola, Ables, La Portiella, Guyame y San Cucao, antes de regresar de nuevo al polideportivo de Posada.

A lo largo del recorrido no faltaron las conversaciones entre participantes, las paradas para reagruparse y las muestras de complicidad entre quienes repiten cada año y quienes se estrenaban en la actividad, reuniendo a varias generaciones alrededor de una misma afición que gana adeptos en el concejo.

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La Fiesta de la Bicicleta está organizada por el Ayuntamiento de Llanera a través de la concejalía de Deportes con una ruta accesible, un ambiente festivo y una mañana para compartir en familia, y finalizó con el sorteo de una bicicleta entre los inscritos. Sin duda, un buen premio para volver, el año que viene, aún con más ganas de pedalear.