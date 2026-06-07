Los vecinos de Villabona, críticos con las mejoras de la estación: "Dos mujeres tuvieron que pedir ayuda porque aún no funcionan los ascensores"

La puesta en servicio parcial de las obras de remodelación de la estación de tren de Villabona, en Llanera, ha generado las primeras críticas vecinales. José Mon, secretario de la Asociación de Vecinos San Miguel de Villardeveyo, denunció este sábado que la infraestructura ha comenzado a funcionar sin que estén terminados elementos fundamentales de accesibilidad, especialmente los ascensores, lo que ya ha provocado problemas a usuarios con movilidad reducida y personas mayores.

Las quejas llegan apenas una semana después de que responsables de Adif y representantes institucionales visitaran el remate de unas obras valoradas en 7,7 millones de euros, una de las inversiones ferroviarias más importantes ejecutadas en Llanera en los últimos años. Durante aquella visita, el comisionado de los planes de Cercanías de Asturias, Cantabria y País Vasco, Antonio Berrios, destacó que la actuación convertiría la estación en un espacio "más seguro, accesible y funcional", eliminando los históricos cruces entre vías y garantizando la accesibilidad universal.

Sin embargo, desde la asociación vecinal consideran que la realidad actual dista todavía de esos objetivos. Según explica Mon, se han cerrado los antiguos accesos que comunicaban los andenes y todo el perímetro permanece vallado, de modo que los viajeros solo pueden acceder a las plataformas mediante escaleras, ya que los ascensores continúan fuera de servicio.

"Esta misma mañana ya hemos visto los primeros problemas", señala el representante vecinal. Entre ellos, dos mujeres que acudían a hacer compras y tuvieron que pedir ayuda para bajar sus carritos por las escaleras, así como una persona con movilidad reducida que no pudo acceder al tren y se vio obligada a solicitar que la trasladaran en coche.

Desde la asociación consideran que la apertura se ha realizado con excesivas prisas y lamentan además la falta de información previa. "Nos habían prometido explicaciones y comunicación sobre la puesta en servicio, pero no hemos recibido ninguna notificación", afirma Mon.

Seguridad

Las críticas no se limitan a la accesibilidad. Los vecinos muestran también su preocupación por algunos aspectos de seguridad y diseño de la actuación. Entre ellos, destacan que el nuevo paso inferior carece, por el momento, de sistemas de cierre fuera del horario ferroviario. A juicio de la asociación, el túnel debería disponer de persianas o cierres de seguridad, como ocurre en otras estaciones, para evitar riesgos durante la noche.

Asimismo, cuestionan la eficacia de los nuevos refugios instalados en los andenes para proteger a los viajeros de la lluvia y el viento. Según Mon, las cubiertas se encuentran a una altura considerable y carecen de elementos laterales de protección, por lo que temen que resulten insuficientes durante episodios de meteorología adversa.

La remodelación de la estación de Villabona afecta a uno de los principales nudos ferroviarios de Asturias, utilizado por las líneas de cercanías C1 (Oviedo-Gijón) y C3 (Oviedo-Avilés), que transportan conjuntamente cerca de 35.000 viajeros diarios. Entre las actuaciones ejecutadas figuran la construcción de un nuevo paso inferior, ascensores, escaleras y rampas adaptadas, la renovación de andenes y marquesinas y la modernización de las instalaciones de seguridad, iluminación y telecomunicaciones.

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Mientras Adif ultima los remates finales de la actuación, los vecinos reclaman que la estación no se considere plenamente operativa hasta que todos los sistemas de accesibilidad previstos en el proyecto estén en funcionamiento.