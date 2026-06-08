Un hombre, herido tras chocar con su coche contra un camión en Coruño (Llanera)

Un varón ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras resultar herido en una colisión entre un turismo y un camión registrada en la carretera AS-17, a la altura del kilómetro 19, en la zona de Coruño (Llanera).

El aviso al 112 Asturias se produjo a las 15.22 horas, movilizándose de inmediato efectivos sanitarios del SAMU Asturias, así como Bomberos de Asturias con base en el parque de La Morgal, además de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y el Centro de Coordinación Operativa (COTA).

Excarcelado

A su llegada, los bomberos procedieron a la excarcelación del conductor del turismo, que había quedado atrapado en el interior del vehículo. El herido fue inmovilizado y evacuado con ayuda de una tabla de rescate, siendo posteriormente trasladado al HUCA para la realización de pruebas complementarias en una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Oviedo.

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Los bomberos dieron por finalizada su intervención y regresaron a base a las 16.08 horas, tras asegurar la zona y colaborar en la retirada del vehículo implicado. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro en una zona con un elevado tráfico de camiones.