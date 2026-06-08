Llanera recupera la tradición de San Juan: el Ayuntamiento convoca su primer concurso de enramado de fuentes y lavaderos

Llanera trabaja para recuperar la tradición del enramado y acaba de convocar el primer Concurso de fuentes y lavaderos de San Juan. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Festejos, impulsa esta nueva iniciativa con el objetivo de poner en valor el patrimonio etnográfico de las fuentes y lavaderos públicos del concejo durante la celebración de la noche de San Juan. El certamen está abierto a asociaciones vecinales y de festejos, así como a cualquier asociación o colectivo inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones.

También podrán participar agrupaciones informales y particulares empadronados en Llanera, promoviendo así una amplia implicación. Como explica el concejal de Festejos, José Antonio González, "queremos que las fuentes de Llanera sean las protagonistas de una de las noches más mágicas del año, con un concurso abierto y participativo del que puedan disfrutar todos los vecinos".

Las personas y entidades interesadas podrán inscribir gratuitamente una fuente o lavadero público del municipio hasta el próximo día 15 de este mes junio a las 14.00 horas, a través del correo electrónico festejos@llanera.es. Los participantes deberán indicar la ubicación exacta del elemento patrimonial que desean decorar, así como sus datos de contacto. Para el enramado se podrán emplear materiales naturales y elementos decorativos tradicionales como ramas, hojas, flores silvestres, hiedra, lazos o telas. Las bases establecen, además, criterios de sostenibilidad y respeto al entorno, prohibiendo el empleo de materiales contaminantes o cualquier actuación que pueda dañar las fuentes o lavaderos.

Ruta en autobús

Otro aspecto destacable del concurso será la elección de la fuente ganadora. El Ayuntamiento organizará una "Ruta de las fuentes" la tarde del día 23, en la que un autobús gratuito recorrerá las fuentes participantes para escoger a la ganadora. El jurado estará formado exclusivamente por las personas que participen en esta ruta. Cada asistente valorará las fuentes atendiendo a criterios como la fidelidad a la tradición asturiana, la originalidad del diseño, la complejidad del trabajo realizado y el respeto al entorno.

Noticias relacionadas

La candidatura que obtenga la mayor puntuación será proclamada ganadora esa misma noche durante los actos de celebración de San Juan en Posada. Los vecinos que deseen formar parte del jurado tienen de plazo para inscribirse previamente hasta el día 19. Las plazas serán limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción. El premio estará dotado con 300 euros y la instalación de una placa conmemorativa en la fuente ganadora. Además, el Ayuntamiento podrá conceder diplomas y menciones honoríficas al resto de participantes como reconocimiento a su contribución al mantenimiento y difusión de las tradiciones.