Los vecinos de Bonielles (Llanera), de excursión a Ribadeo: paseo en barco y comida de hermandad
Los participantes también disfrutaron de una visita turística en tren hasta Isla Pancha
La Asociación de Vecinos de Bonielles organizó este sábado una excursión a Ribadeo en la que participaron 56 personas, en una jornada de convivencia que combinó desplazamientos por mar, tierra y un recorrido turístico por la localidad lucense.
La salida se realizó en autobús con una primera parada para desayunar antes de llegar a Castropol, donde el grupo embarcó para realizar un paseo por la ría del Eo. La travesía marítima concluyó en Ribadeo, ya en la costa gallega, donde los participantes continuaron la visita en un tren turístico que recorrió el casco urbano y llevó también hasta el entorno del faro de Isla Pancha.
La jornada incluyó una comida en el restaurante Náutico, junto al puerto deportivo de Ribadeo, en la que el grupo pudo descansar antes de iniciar el regreso. La vuelta se realizó con una parada intermedia en Navia, antes de regresar a Bonielles al final del día.
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