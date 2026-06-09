Llanera hace efectiva la cesión de un local para los técnicos de ambulancias con el objetivo de ganar espacio en el centro de salud de Posada

El plan de mejora del centro de salud de Posada de Llanera da un paso decisivo. El proceso para trasladar el servicio de ambulancia y al personal técnico de emergencias a un local independiente entra en su recta final tras completarse el período de exposición pública de la cesión del inmueble municipal que albergará las nuevas dependencias.

El Ayuntamiento de Llanera inició el pasado mes de mayo el expediente para ceder temporalmente al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) un local municipal de 256 metros cuadrados, situado en el número 61 de la avenida Prudencio González de Posada. El acuerdo fue publicado en el BOPA el 28 de mayo, abriéndose un plazo de veinte días hábiles para la presentación de alegaciones.

Si no se registran reclamaciones, la cesión quedará aprobada de forma definitiva, permitiendo al SESPA disponer del inmueble para la estancia de los técnicos de ambulancia y culminar así un traslado que tendrá importantes repercusiones sobre el funcionamiento del centro de salud.

La reubicación liberará espacios actualmente ocupados por este servicio dentro del equipamiento sanitario. Según ha anunciado la Consejería de Salud, esta circunstancia permitirá reordenar las áreas asistenciales para adaptarlas mejor a las necesidades de usuarios y profesionales.

Además, el Principado trabaja ya en la redacción de un proyecto para mejorar la accesibilidad al centro de salud. El edificio presenta dificultades de acceso debido al fuerte desnivel de la parcela sobre la que se asienta. Tras descartarse técnicamente la construcción de una rampa, la solución prevista pasa por la instalación de un ascensor.

Desde la Consejería destacan también que la nueva ubicación de la ambulancia mejorará las condiciones de trabajo del personal técnico de emergencias y permitirá una respuesta más ágil en las salidas urgentes, al situarse el vehículo directamente sobre una de las principales vías de Posada.

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De este modo, el traslado del servicio de ambulancia se convierte en la pieza clave de una actuación más amplia que permitirá ganar espacio asistencial, mejorar la accesibilidad y modernizar uno de los principales equipamientos sanitarios del concejo.