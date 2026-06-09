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Llanera reúne a tres referentes en las artes marciales en la jornada dedicada a las "Guerreras"

La iniciativa, organizada por club local del Tai Jitsu, juntará a Estrella López, Aintzane Gorria y Sonia Ramos

Integrantes del club llanerense

Integrantes del club llanerense

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Luján Palacios

Luján Palacios

Lugo de Llanera

Llanera acogerá el próximo 15 de este mes de junio un encuentro de artes marciales con la presencia de tres especialistas de referencia nacional en disciplinas diferentes, que compartirán una jornada de formación dirigida a deportistas y técnicos procedentes de distintos puntos del país.

La iniciativa, organizada por el Club Tai-Jitsu Llanera dentro del programa #másGuerreras, reunirá a Estrella López, vinculada al judo; Aintzane Gorria, representante de la lucha; y Sonia Ramos, referente del tai-jitsu. Las tres impartirán sesiones prácticas en las que mostrarán aspectos técnicos y metodológicos propios de sus respectivas modalidades.

Taller y mesa redonda

La actividad se desarrollará durante la mañana y parte del mediodía en el Polideportivo de La Fresneda (Siero), donde se espera la participación de deportistas de distintas disciplinas, entre ellas judo, lucha, kárate, taekwondo, jiu-jitsu brasileño y tai-jitsu. El objetivo es favorecer el intercambio de conocimientos entre practicantes de diferentes especialidades y analizar los puntos de encuentro existentes entre modalidades que, aunque cuentan con reglamentos y tradiciones propias, comparten numerosos fundamentos técnicos.

Uno de los aspectos más singulares de la jornada será la presencia simultánea de representantes de tres disciplinas históricas de combate en una misma actividad formativa. Los organizadores destacan que este formato permite a los asistentes conocer enfoques diversos sobre el entrenamiento, la preparación técnica y la enseñanza de las artes marciales.

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La programación continuará por la tarde en el Auditorio Fernando Alonso de Llanera con una mesa redonda centrada en los trastornos de la conducta alimentaria en el deporte. El encuentro abordará una cuestión que preocupa cada vez más a federaciones, clubes y profesionales de la salud, especialmente en modalidades donde el control del peso corporal puede tener una influencia directa en la competición.

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La iniciativa forma parte del proyecto #másGuerreras, orientado a incrementar la visibilidad y la participación de las mujeres en las artes marciales y los deportes de combate.

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