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Llanera apura el plazo para apuntarse a “50 y Más”: las inscripciones finalizan este viernes

El programa se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas formativas y de ocio más demandadas

Asistentes a un taller del programa

Asistentes a un taller del programa / L. R.

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Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera apura los plazos de inscripción para el nuevo alumnado interesado en participar en el programa de Aulas Culturales “50 y Más” durante el curso 2026-2027, que finaliza este viernes día 12.

La iniciativa, dirigida a personas mayores de 50 años, mantiene abiertas las últimas plazas disponibles en una amplia oferta de talleres orientados al envejecimiento activo, el bienestar personal, la creatividad y la participación social.

Entre las actividades que aún cuentan con vacantes figuran Psicomotricidad a través del baile, Prevención de la artritis: trabajamos el barro, Creatividad manual, Cuidado personal y estiramientos, Dale al coco, Filandón literario, Historias de bolsillo, Pensar con el cuerpo, jugar con la mente, Pequeños cambios, grandes resultados y el taller Música y Recuerdos: “En Do Mayor”.

Demanda

El programa se ha consolidado en los últimos años como una de las propuestas formativas y de ocio más demandadas del concejo, al combinar actividades culturales, ejercicio físico adaptado, estimulación cognitiva y espacios de convivencia entre vecinos.

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Las inscripciones pueden formalizarse hasta este viernes en el horario habitual establecido por el Ayuntamiento. El precio del programa es de 21 euros al mes. Para obtener más información, las personas interesadas pueden contactar con el teléfono 985 77 34 90.

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