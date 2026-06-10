Ser de Llanera tiene premio en el Boombastic: entradas más baratas para los vecinos

El Boombastic quiere despedirse de Llanera a lo grande. La organización del festival ha anunciado una campaña exclusiva para personas empadronadas en el municipio, que podrán adquirir abonos generales para la edición de 2026 con descuentos superiores al 30 por ciento, en una iniciativa que busca reconocer el papel desempeñado por la población local durante los años en los que el evento se ha consolidado como una de las grandes citas musicales del país.

La promoción permitirá la compra de un máximo de cuatro abonos por persona y se desarrollará de forma presencial en el Salón de Bodas de la Casa de Piedra, en el Parque Cuno Corquera de Posada de Llanera. La venta tendrá lugar este viernes 12 de junio, en horario de mañana y tarde, y el sábado 13 de junio por la mañana, según ha comunicado la organización.

Nueva etapa

La campaña llega en un momento especialmente simbólico para el festival. Boombastic celebrará del 16 al 18 de julio de 2026 en el Aeródromo de La Morgal la que ha sido presentada como su última edición en Asturias bajo el lema “The Last Dance”, una despedida con la que la marca pondrá fin al formato que la convirtió en uno de los festivales de música urbana más importantes de España antes de emprender una nueva etapa empresarial e internacional.

Desde su llegada a Llanera, el festival ha experimentado un crecimiento continuo tanto en asistencia como en repercusión. En las últimas ediciones, el recinto de La Morgal ha congregado a decenas de miles de personas por jornada y se ha convertido en un importante motor económico para el concejo y para buena parte del área central asturiana, con enorme impacto en sectores como la hostelería, el transporte o el empleo temporal.

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La edición de 2026 se presenta además como la más ambiciosa de la historia del certamen. El festival contará con una nueva distribución basada en diez espacios temáticos o “mundos”, repartidos por todo el recinto, y reunirá durante tres jornadas a algunas de las principales figuras de la música urbana, el pop y la electrónica del panorama nacional e internacional.