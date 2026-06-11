Llanera espera unos Exconxuraos con récord de visitantes y ya prepara el dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Llanera ha comenzado ya la cuenta atrás para una nueva edición de la Fiesta de los Exconxuraos, una de las celebraciones más multitudinarias del verano asturiano. A menos de un mes para que el recinto ferial vuelva a convertirse en el epicentro de la actividad festiva, el Consistorio ha reunido este jueves a todos los agentes implicados en el dispositivo especial de seguridad que velará por el correcto desarrollo del evento, previsto para los días 3, 4 y 5 de julio, y para el que se esperan cifras de récord.

La reunión de coordinación, celebrada en dependencias municipales y presidida por la alcaldesa, Eva María Pérez, contó con la participación del concejal de Festejos, José Antonio González, y el de Seguridad, Nicolás Fernández, así como con representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Emergencias, Bomberos, personal sanitario, seguridad privada y trabajadores municipales. El encuentro sirvió para revisar los protocolos de actuación y coordinar los recursos humanos y materiales que se desplegarán durante los tres días de celebración.

La Alcaldesa subrayó durante la reunión la importancia de mantener el modelo organizativo que ha acompañado el desarrollo de Exconxuraos desde sus primeras ediciones. "Es una fiesta única y singular, una de las citas más importantes del verano en Asturias. Cada año vemos cómo aumenta el número de visitantes y queremos que siga creciendo, pero siempre manteniendo aquello que la ha caracterizado desde sus inicios: el orden, la buena coordinación entre todos los servicios implicados y una organización que permite disfrutar con tranquilidad y seguridad”, señaló.

Sin apenas incidencias

Los datos registrados durante la pasada edición respaldan esa valoración positiva. A lo largo de los tres días de celebración se contabilizaron 25 atenciones sanitarias, una cifra reducida teniendo en cuenta la elevada afluencia de público que registra el evento. De todas ellas, únicamente una requirió traslado hospitalario. La mayoría de las intervenciones estuvieron relacionadas con pequeños traumatismos y otras incidencias de carácter leve.

Para el gobierno local, estas cifras reflejan la eficacia de un dispositivo que combina prevención, coordinación y capacidad de respuesta. En este sentido, Pérez quiso agradecer expresamente la implicación de todos los profesionales que participan en el operativo. “El trabajo conjunto entre los cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y personal municipal es fundamental para que Exconxuraos siga siendo un ejemplo de cómo una gran fiesta puede desarrollarse con normalidad y sin incidencias relevantes”, afirmó.

El concejal de Festejos, José Antonio González, destacó precisamente ese equilibrio entre expansión y calidad organizativa. "Exconxuraos es hoy una de las grandes citas del calendario festivo asturiano y eso es posible gracias a la implicación de muchísimas personas. Cada año recibimos a más visitantes y lo hacemos manteniendo algo que para nosotros es fundamental: que siga siendo una fiesta familiar, segura y perfectamente organizada", aseveró.

El dispositivo especial permanecerá operativo desde las cinco de la tarde del viernes 3 de julio hasta las diez de la noche del domingo 5, cubriendo así todas las actividades programadas durante el fin de semana festivo.

Autobuses nocturnos

Como complemento a las medidas de seguridad, el Ayuntamiento volverá a poner en marcha un servicio especial de transporte público destinado a facilitar los desplazamientos y reducir el uso del vehículo privado. Los autobuses funcionarán durante las noches del viernes y del sábado, con salidas desde la estación de autobuses de Oviedo a las 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 horas.

Por su parte, los servicios de regreso desde el recinto ferial partirán a la 1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 y 6.15 horas de la madrugada. El recorrido conectará la capital asturiana con distintos puntos intermedios, entre ellos Comandante Bruzo, Bermúdez de Castro, avenida del Mar, Pontón de Vaqueros, La Estrecha, Cuatro Caños, La Corredoria, Puente Nora, Lugones y Lugo de Llanera, antes de llegar al recinto de la fiesta.

La organización mantendrá además el Punto Lila, un espacio específico de información, sensibilización y atención frente a posibles situaciones de violencia sexual o comportamientos sexistas. Este servicio estará atendido por personal especializado y formará parte de las medidas preventivas impulsadas durante la celebración.

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El Ayuntamiento confía en que la edición de este año continúe la tendencia de crecimiento registrada en los últimos ejercicios. Con un cartel de actuaciones diseñado para atraer a públicos de diferentes edades y perfiles, las expectativas de asistencia vuelven a situarse entre las más altas de la historia de la fiesta. La próxima semana se darán a conocer tanto la programación completa de actividades como la identidad de la persona encargada de pronunciar el pregón inaugural, uno de los momentos más esperados por vecinos y visitantes.