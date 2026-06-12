Las expropiaciones para la ejecución del enlace de Robledo entre la "Y" y la AS-II afectan a cuarenta propietarios de terrenos en la zona
El proyecto, de casi 27 millones de euros, mejorará la conexión entre dos de los principales corredores viarios del centro de Asturias
El futuro enlace de Robledo, una infraestructura llamada a mejorar de forma decisiva la movilidad en el centro de Asturias a partir de la conexión directa entre la "Y" y la AS-II, afectará a un total de 40 propietarios cuyos terrenos deberán ser ocupados para hacer posible la ejecución de las obras. La relación de bienes y derechos ya ha sido sometida a información pública para poner en marcha las expropiaciones necesarias para desarrollar una actuación largamente demandada por administraciones, empresas y conductores.
La documentación recoge las parcelas afectadas por el proyecto, que requerirá expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales de terrenos. Los propietarios dispondrán ahora de un plazo para examinar los expedientes y presentar alegaciones en caso de que detecten errores o consideren necesario realizar observaciones.
La resolución, firmada por la Dirección General de Carreteras, declara además la urgencia de la actuación, un paso que permitirá agilizar la tramitación administrativa y avanzar hacia la futura ejecución de una infraestructura considerada estratégica.
El enlace de Robledo está concebido para mejorar la conexión entre dos de los principales corredores viarios de Asturias, reduciendo recorridos, aumentando la seguridad vial y contribuyendo a aliviar algunos de los problemas de tráfico que soporta el área central. La actuación constituye una reivindicación histórica para dotar de una conexión más directa y eficiente a una de las zonas con mayor intensidad de circulación de la región.
Coste
El enlace de Robledo es una obra estimada en 26, 9 millones de euros. El proyecto consiguió en noviembre de 2024 el informe de impacto ambiental favorable, un paso necesario para poder iniciar las obras. Había dos alternativas planteadas y el informe apostó por la de menor coste y superficie afectada en la ejecución (la llamada alternativa I), que propone aprovechar la estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón), ampliando el tablero para permitir el movimiento de esa vía a la Y hacia Serín-Gijón-Avilés.
Esta opción conecta a los conductores de una autopista a otra, aunque descarta ciertos movimientos: la de aquellos vehículos que procedentes de Oviedo desde cualquier autovía quieran incorporarse a la otra para regresar en sentido Oviedo, y la de aquellos que procedentes de Gijón (o Serín, en el caso de la "Y") quisieran regresar en dirección Gijón por la otra infraestructura.
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, ingresados en el HUCA y dados ya de alta por un brote de gastroenteritis
- Se eleva a 39 el número de niños afectados por el brote de la bacteria Shigella en el colegio de San Cucao, en Llanera
- Joel Álvarez, 'El Fenómeno', luchador en la UFC norteamericana, en Llanera: así llega a Lugo una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas
- Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia', clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada
- Un hombre, herido tras chocar con su coche contra un camión en Coruño (Llanera)
- Habla el padre de uno de los niños ingresados por el brote de Shigella en Llanera: 'Todo empezó con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual
- Así es un día en el flamante cohousing de Llanera: 'Hoy se puede vivir recuperando valores que existieron en otro momento