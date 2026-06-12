Las expropiaciones para la ejecución del enlace de Robledo entre la "Y" y la AS-II afectan a cuarenta propietarios de terrenos en la zona

El futuro enlace de Robledo, una infraestructura llamada a mejorar de forma decisiva la movilidad en el centro de Asturias a partir de la conexión directa entre la "Y" y la AS-II, afectará a un total de 40 propietarios cuyos terrenos deberán ser ocupados para hacer posible la ejecución de las obras. La relación de bienes y derechos ya ha sido sometida a información pública para poner en marcha las expropiaciones necesarias para desarrollar una actuación largamente demandada por administraciones, empresas y conductores.

La documentación recoge las parcelas afectadas por el proyecto, que requerirá expropiaciones, servidumbres y ocupaciones temporales de terrenos. Los propietarios dispondrán ahora de un plazo para examinar los expedientes y presentar alegaciones en caso de que detecten errores o consideren necesario realizar observaciones.

La resolución, firmada por la Dirección General de Carreteras, declara además la urgencia de la actuación, un paso que permitirá agilizar la tramitación administrativa y avanzar hacia la futura ejecución de una infraestructura considerada estratégica.

El enlace de Robledo está concebido para mejorar la conexión entre dos de los principales corredores viarios de Asturias, reduciendo recorridos, aumentando la seguridad vial y contribuyendo a aliviar algunos de los problemas de tráfico que soporta el área central. La actuación constituye una reivindicación histórica para dotar de una conexión más directa y eficiente a una de las zonas con mayor intensidad de circulación de la región.

Coste

El enlace de Robledo es una obra estimada en 26, 9 millones de euros. El proyecto consiguió en noviembre de 2024 el informe de impacto ambiental favorable, un paso necesario para poder iniciar las obras. Había dos alternativas planteadas y el informe apostó por la de menor coste y superficie afectada en la ejecución (la llamada alternativa I), que propone aprovechar la estructura de la calzada derecha de la AS-II (sentido Oviedo-Gijón), ampliando el tablero para permitir el movimiento de esa vía a la Y hacia Serín-Gijón-Avilés.

Noticias relacionadas

Esta opción conecta a los conductores de una autopista a otra, aunque descarta ciertos movimientos: la de aquellos vehículos que procedentes de Oviedo desde cualquier autovía quieran incorporarse a la otra para regresar en sentido Oviedo, y la de aquellos que procedentes de Gijón (o Serín, en el caso de la "Y") quisieran regresar en dirección Gijón por la otra infraestructura.