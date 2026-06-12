Kike García, de 15 años, primer vecino en comprar el abono del Boombastic con el descuento para los residentes en Llanera

Kike García tiene 15 años, es de Lugo de Llanera y ha sido la primera persona en comprar el abono general, con descuento para empadronados en el concejo, para los tres días que dura el Boombastic.Lo ha hecho en la mañana de este viernes. "Nos acercamos aquí ya a las 9.30 horas, pero como vimos que no había demasiada cola, fuimos a hacer un poco tiempo", cuenta su madre, María del Mar Alonso. Y es que durante este viernes y sábado las entradas para el festival cuestan 70 euros para los residentes en la localidad, lo que supone un descuento del 30 por ciento sobre su precio original actual.

Es la primera vez que este joven va a acudir, no solo al Boombastic, sino también a un evento de estas características. "Mi hermano mayor, que tiene 21 años, ha venido todos los años y me ha contado cómo es y qué puedo esperar", indica "muy ilusionado". El joven acudirá al festival acompañado de algunos amigos y de sus primos.

Por la izquierda, Kike García y su madre, María del Mar Alonso, junto al cartel de Boombastic. / L. R.

Su madre apunta que han esperado hasta este momento para adquirir las entradas, no solo por el descuento, sino también porque por la edad del chico "no estábamos del todo convencidos". Sin embargo, "fue una promesa que le hicimos cuando nos enteramos de que iba a ser el último que se va a celebrar aquí y, con las notas que ha sacado durante el curso, la verdad es que se lo merece".

Un descuento sin límite de abonos

La promoción de las entradas para empadronados permite la compra de un máximo de cuatro abonos por persona y se desarrolla de forma presencial en el Salón de Bodas de la Casa de Piedra, en el Parque Cuno Corquera de Posada de Llanera. La venta tiene lugar este viernes, en horario de mañana y tarde, y el sábado 13 de junio por la mañana.

Para adquirir uno de los pases, "tan solo es necesario presentar un documento que acredite que viven en Llanera, desde el DNI, el certificado de empadronamiento o, incluso, un recibo domiciliado", explica la organización. Lo mejor es que el número de abonos no está determinado. "No tenemos número de entradas, por lo cual, todo aquel que se acerque hasta aquí tendrá la suya sin ningún tipo de problema", señalan.

Esta iniciativa surgió el año pasado y "funcionó muy bien", indican los organizadores. "La diferencia es que, en esta ocasión, el abono es para los tres días, mientras que en la edición anterior, también teníamos disponibilidad para comprar la entrada solo para un día". De esta manera, "hubo mucha gente, sobre todo mayor, que se animó a conocer el festival desde dentro".

Noticias relacionadas

Las expectativas sobre la venta de las entradas promocionales para los empadronados en Llanera son buenas. "Esperamos vender tantas o más que el año pasado", concluyen.