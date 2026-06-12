Llanera finaliza la obra de mejora del drenaje en el camino de Castiello

El Ayuntamiento de Llanera acaba de finalizar las obras del proyecto de mejora del drenaje en el camino de Castiello. La actuación, a la que se ha destinado una inversión de 39.051 euros, mejora las condiciones de evacuación de aguas pluviales y también la seguridad y funcionalidad del vial.

Hasta la ejecución de los trabajos, los cinco sumideros existentes, aunque estaban conectados entre sí, carecían de una salida adecuada para evacuar el agua de lluvia recogida, lo que provocaba frecuentes encharcamientos. Durante los episodios de precipitaciones intensas, la acumulación de agua llegaba a alcanzar niveles que podían afectar a las viviendas situadas en las inmediaciones, destaca el gobierno local.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó la zona en la que se han desarrollado los trabajos. "Se trataba de una obra muy necesaria que permite solucionar un problema que los vecinos venían sufriendo desde hace tiempo", señaló.

"No solo se ha dotado a la zona de una solución eficaz para la evacuación de las aguas pluviales, sino que se ha mejorado la seguridad y la accesibilidad de la zona, y con ello, la calidad de vida de los vecinos”, subrayó.

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El gobierno local destaca que con esta actuación el Ayuntamiento de Llanera "continúa impulsando mejoras en la red viaria municipal y en las infraestructuras básicas del concejo". En este sentido, la Alcaldesa ha querido destacar que “esta obra forma parte de la estrategia municipal de seguir mejorando infraestructuras esenciales para los vecinos como son el saneamiento, el alumbrado público y el acondicionamiento de caminos”.