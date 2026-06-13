El acordeón reina en Llanera: "Estamos muy contentos con el éxito de músicos y público que tiene este encuentro"
El evento, con escuelas de todo el norte de España, tuvo lugar en Posada, en la pista cubierta del instituto
Lucía Rodríguez
El Encuentro de Acordeonistas de Posada de Llanera celebró este sábado la que es ya su tercera edición. Un total de 220 músicos se dieron cita en la pista del IES Llanera para disfrutar de más de cuatro horas de actuaciones de escuelas de todo el norte de España. Hubo representación de Asturias, Galicia, País Vasco, León y Cantabria. Noelia Méndez, profesora del instrumento en la Escuela Municipal de Música de la localidad, que organiza el acto en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, señaló que "estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo esta cita". Tanto que "cuando empezamos la primera vez, no esperábamos esta afluencia, ni de público ni de instrumentistas".
En total, fueron 16 escuelas y academias las que formaron parte de este encuentro. Además, "también vienen algunas personas particulares a tocar todos juntos los temas de la clausura". En esta ocasión, el repertorio seleccionado para la actuación final se compuso de "En Oviedo no me caso", "Río Verde", "Si vas a la romería" o "A la luz del cigarro", entre otros, con el "Asturias, Patria Querida" como colofón final.
Además de los expositores habituales, en esta ocasión, y llegados desde Irún (Guipúzcoa), participaron en el encuentro Pigini Acordeones que, además de mostrar varios de sus instrumentos, también cumplieron una labor pedagógica y divulgativa dando consejos a los asistentes. Rosalía Cabanilles, gerente del negocio, destacó que estaban gratamente sorprendidos porque "nunca hemos visto un evento de esta envergadura". Añadió asimismo que "el sitio elegido para las actuaciones, por su sonoridad y amplitud, es ideal".
Suscríbete para seguir leyendo
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, ingresados en el HUCA y dados ya de alta por un brote de gastroenteritis
- Se eleva a 39 el número de niños afectados por el brote de la bacteria Shigella en el colegio de San Cucao, en Llanera
- Joel Álvarez, 'El Fenómeno', luchador en la UFC norteamericana, en Llanera: así llega a Lugo una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas
- Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia', clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada
- Un hombre, herido tras chocar con su coche contra un camión en Coruño (Llanera)
- Habla el padre de uno de los niños ingresados por el brote de Shigella en Llanera: 'Todo empezó con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual
- Así es un día en el flamante cohousing de Llanera: 'Hoy se puede vivir recuperando valores que existieron en otro momento