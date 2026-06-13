Refuerzo de Policía Local para la fiesta de Exconxuraos y el Festival Boombastic: Llanera aprueba el convenio de colaboración que solicita el apoyo de plantilla de Siero

El Ayuntamiento de Llanera acaba de aprobar el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Siero para que este concejo vecino pueda volver a colaborar con su Policía Local en los grandes eventos de Exconxuraos y el Festival Boombastic, ambos en julio. Con esta iniciativa, que ya se llevó a cabo en años anteriores, se pretende dar respuesta a las necesidades derivadas de la "masiva afluencia de público y el incremento del tráfico derivado de dichos eventos", que desborda la dotación de medios humanos y materiales de la plantilla de policía llanerense.

Por ello, tras las conversaciones mantenidas entre los responsables municipales de ambos concejos, el Ayuntamiento de Llanera ha acordado solicitar al Ayuntamiento de Siero "el refuerzo con efectivos de su Policía Local en comisión de servicios, para atender dichas necesidades extraordinarias", que se establecen en un total de 990 horas de servicio. El convenio que regula esta prestación recibió este viernes luz verde por parte de la Junta de Gobierno Local de Llanera.

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Exconxuraos, la gran fiesta de Llanera en el verano, se celebra en el ferial municipal, en Ables, los próximos 3, 4 y 5 de julio. Mientras, el Festival Boombastic, en La Morgal, tiene lugar del 16 al 18 de julio, si bien en los días previos ya llegan miles de personas al municipio para instalarse.