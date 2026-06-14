"Más Guerreras", cita con el Club Tai-jitsu Llanera y los referentes femeninos que inspiran a nuevas generaciones de deportistas

El Club Tai-Jitsu Llanera celebró este sábado el primer seminario de artes marciales, que contó con la participación de tres destacadas referentes nacionales de los deportes de combate, Estrella López (Judo), Aintzane Gorria (Lucha) y Sonia Ramos (Tai-Jitsu). Se reunieron para impartir una formación conjunta, ofreciendo a los asistentes, alrededor de medio centenar, una oportunidad única para conocer diferentes enfoques técnicos y metodológicos.

Javier Peláez, presidente del club, explicó que "la idea es dar a conocer a los niños y niñas que no solo existen referentes masculinos, sino que también los hay femeninos. Añadió, además, que "hay que ir educándolos en esto por más pequeños que sean".

La actividad forma parte del programa "Más Guerreras", una iniciativa que busca fomentar la participación de la mujer en todos los ámbitos de las artes marciales, visibilizando referentes femeninos que inspiran a nuevas generaciones de deportistas.

"Queremos feminizar un poco los tatamis, romper esa estructura masculina que históricamente hay. También porque históricamente los clanes japoneses, siempre la punta de la pirámide era un maestro masculino. Y eso se ha ido trasladando con el tiempo y estamos viendo que en los tatamis está ocurriendo lo mismo", explicó Catuxa Prado, responsable del departamento de Igualdad del Club.

Sonia Ramos y Javier Peláez durante un momento de su intervención. / L. R.

Los talleres contaron con la presencia de la directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Ena; el presidente de la Federación Asturiana de Kárate y Disciplinas Asociadas (FAKYDA), Rufo Antonio Fernández; los concejales de Deportes de los Ayuntamientos de Siero y Llanera, Jesús Abad y José Antonio González, respectivamente; la concejala de Igualdad llanerense, Beatriz Ruiz, y la concejala de Infraestructuras Urbanas y Limpieza Viaria de Siero, Sonia Lago.

Feminizar los tatamis y las directivas

La directora general, después de felicitar al club por el proyecto, indicó que "este tipo de actividades se alinean muy bien con los objetivos de la dirección general de Actividad Física y Deporte, porque dentro de la dirección trabajamos en la promoción del papel de la mujer en el ámbito deportivo, ya no solo en la práctica, sino también como entrenadoras o jueces, como puede ser este caso".

En este sentido, Catuxa Prado detalló que, en particular, "en nuestro club ahora mismo contamos con el mismo número de niños que de niñas, estamos al 50 por ciento, pero solo en categorías inferiores. Cuando van creciendo, la cosa cambia drásticamente". Y es que la presencia de mujeres, no solo en las artes marciales, sino en el deporte en general, va disminuyendo según se va a llegando a la edad adulta.

"Llega un momento en el que el tema maternidad, el tema conciliación familiar se rompe, se deja de hacer artes marciales, igual que pasa en el trabajo. Y nos encontramos con que no hay referentes femeninos", comentó Javier Peláez. Eso es, precisamente, lo que quieren hacerles llegar a las niñas. "Que no por ser mujeres, tienen que renunciar a llegar a donde quieran. Que sí que las hay y que sí se puede", indica.

José Antonio González coincidió plenamente con Manuela Ena. "Va en la línea estratégica de la concejalía de Deportes de Llanera, que es el fomento no solo de la propia actividad deportiva, sino acompañado de lo que es la formación, en este caso trayendo a tres deportistas referentes a nivel nacional y que conjuga a su vez tres disciplinas deportivas". Añadió también que "desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando este tipo de iniciativas de este club y de cualquier otro que nos lo plantee en el concejo".

Un proyecto transversal

La idea del curso es que sea integral con las tres artes marciales. "Que unos podamos aprender de otros", comentó Peláez. Para ello, cada una de las maestras desarrolló una sesión práctica de su especialidad, mostrando principios aplicables a múltiples artes marciales y permitiendo comparar similitudes y diferencias entre estilos.

"Básicamente, hemos hecho unas técnicas de transición de pie a suelo, que es muy común a judo, lucha y tai-jitsu, en el que empezamos peleando arriba, cogemos al rival y luego transicionamos al suelo", explicó el presidente de la entidad llanerense. De esta manera "todos conocerán todas las artes marciales y conseguiremos, además, que estas sigan creciendo".

Noticias relacionadas

El seminario, que se celebró en el Polideportivo Municipal de La Fresneda, en Siero, consiguió reunir a practicantes de diversas disciplinas, entre ellas Judo, Lucha, Kárate, Taekwondo, Jiu-Jitsu brasileño y Tai-Jitsu, favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre deportistas de diferentes procedencias. La jornada se completó con una mesa redonda sobre trastornos de alimentación en el Auditorio Fernando Alonso de Llanera.