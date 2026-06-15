El nuevo aparcamiento de Posada de Llanera estará terminado antes de que acabe el año: "Se da respuesta a una necesidad y a una demanda vecinal"

El nuevo aparcamiento público de la capital llanerense estará terminado antes de que concluya este año. El espacio, a la entrada de Posada si se procede de la carretera de San Cucao, contará con más de 60 plazas. La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez, visitó este lunes las obras de este proyecto en el que se realiza una inversión municipal de 637.153 euros, que responde a una necesidad de más superficie de estacionamiento y a una demanda vecinal.

“Los espacios destinados a aparcamientos en el núcleo urbano de Posada son insuficientes para cubrir las necesidades de la localidad. Con este nuevo aparcamiento en superficie no solo conseguiremos mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento, sino que por fin se da respuesta a una necesidad que los vecinos demandaban desde hace años”, incidió la regidora.

Además de las más de 60 plazas para turismos que se habilitarán en este parking, habrá espacios específicos para autocaravanas, vehículos eléctricos, motocicletas y personas con movilidad reducida.

Las parcelas en las que se localizará el futuro equipamiento se sitúan a la entrada de Posada desde la carretera de San Cucao, y tienen una superficie total aproximada de 4.270 metros cuadrados. "Se trata de una ubicación estratégica, próxima a servicios públicos y equipamientos de referencia como el Ayuntamiento, el centro de salud o la iglesia, contribuyendo así a ordenar el tráfico y facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes", destaca el gobierno municipal.

Urbanización integral

El proyecto contempla la urbanización integral de las parcelas, incluyendo la pavimentación de la superficie, la mejora de los accesos, la creación de itinerarios peatonales accesibles, la instalación de alumbrado Led y la dotación de nuevas redes de drenaje y saneamiento.

En lo que respecta a las plazas para autocaravanas, se prevén cuatro con servicios específicos de suministro de agua y vaciado. Asimismo se establecerán dos plazas dotadas con puntos de recarga para vehículos eléctricos, nueve plazas para motocicletas y dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida.

El gobierno local también destaca que además de incrementarse la oferta de estacionamiento en Posada, "las obras permitirán resolver problemas de acumulación de aguas pluviales que afectan a los garajes de los edificios colindantes, mediante la renovación y mejora de la red de drenaje existente".

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Con este nuevo aparcamiento en Posada, y el que se está ejecutando en el Truébano, en Lugo, "seguimos trabajando con una planificación seria y realista, priorizando inversiones que sabemos que son importantes para los vecinos, y que dan respuesta a necesidades que llevaban tiempo pendientes”, concluyó la alcaldesa.