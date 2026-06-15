Pulpo, lacón y oreja para más de 200 vecinos en la convivencia anual de Arlós, en Llanera

Más de 20 años lleva Arlós, en Llanera, celebrando con una comida por todo lo alto su convivencia anual. La cita tuvo lugar este domingo, en el centro sociocultural de la parroquia, y consiguió reunir a más de 200 vecinos. "Antes, a lo largo del año, cada sábado se celebraba una pequeña fiesta en las instalaciones", explicó Deli Suárez, secretaria de la Sociedad de Festejos Santiago de Arlós. "Cuando llegaba el verano, se hacía una comida para todos los vecinos y, aunque aquellas pequeñas reuniones dejaron de hacerse, creíamos que era necesario seguir manteniendo esta tradición", cuenta.

Embutidos, tortillas o empanadas formaron parte del menú que cada familia trajo de sus casas. "Si lo preferían, podían reservar raciones de pulpo, lacón u oreja, ya que tenemos un pulpeiro a disposición de los asistentes". En total, fueron reservadas 120 raciones de pulpo, 50 de lacón y 10 de oreja.

Miembros de la comisión de fiestas, durante la celebración de la convivencia. / L. R.

La elaboración corrió a cargo de Suso Liste, natural de Lugo (Galicia), pero residente en Gijón, que es la segunda vez que participa en la fiesta. "He utilizado alrededor de 100 kilos de pulpo y he traído lacón para llegar hasta las 80 raciones", indicó. El pulpeiro asegura que "me encanta venir aquí porque hay siempre muy buen ambiente y la gente es muy acogedora".

A la celebración asistieron la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y los concejales Nicolás Fernández y Montse Alonso, así como Nuria Niño, Sergio Álvarez, Belén Rodríguez y Carlos Álvarez, en representación del Partido Popular.

La jornada se completó con juegos infantiles de agua y un DJ que animó a los asistentes hasta las ocho de la tarde. La comisión de festejos se prepara ahora para las fiestas de Santiago de Arlós, que tendrán lugar del 24 al 27 de julio, en un año muy especial para la parroquia.

Santiago de Arlós está de aniversario

Este año se cumple el 50 aniversario de las fiestas de Santiago de Arlós. Por eso, la Sociedad de Festejos está preparando unas celebraciones por todo lo alto. Los festejos se llevarán a cabo el último fin de semana de julio y contarán, como siempre, con juegos infantiles, la IV Gran Cachopada o el Speed Trail Llanera, que es el tercero que se hace durante sus fiestas.

Desde hace algún tiempo, la junta directiva, que lleva cuatro años al mando de la organización, está pidiendo a través de las redes sociales que los vecinos les envíen fotos antiguas de las fiestas para poder realizar una exposición durante la celebración de este medio siglo. Además, "hemos elaborado unas camisetas conmemorativas, tanto para niños como para adultos, que se pueden reservar hasta el 5 de julio", recuerda Deli Suárez. Los precios son de 10 euros para socios y 12 euros para los no abonados.

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"Animamos a todo el mundo a que venga, que disfrute y participe". Otra de las iniciativas que se llevarán a cabo será "un homenaje a la primera Junta Directiva de las fiestas", concluyó.