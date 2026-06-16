Abren las piscinas exteriores de La Morgal y están como nuevas: la temporada de baños se prolonga hasta el 15 de septiembre en la instalación de Llanera

Ya están abiertas al público las piscinas exteriores de La Morgal, en Llanera, que podrán utilizarse hasta el 15 de septiembre en horario de 11.30 a 20.00 horas. Las instalaciones comienzan esta temporada de baños como nuevas, tras la inversión de más de medio millón de euros en su renovación que ha hecho la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

La obra ha modernizado por completo el equipamiento y ha incluido la impermeabilización de los vasos de las piscinas de adultos e infantiles, la renovación de los sistemas de depuración, impulsión y desinfección del agua, y la actualización de distintos elementos técnicos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las instalaciones.

Vista del equipamiento. / G. A.

También "se ha aumentado la accesibilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas" y la adecuación de itinerarios peatonales adaptados. El proyecto, explica la consejería, ha supuesto asimismo la sustitución de los pavimentos exteriores y de las zonas de duchas "para mejorar la comodidad y seguridad de las personas".

Con la reforma, añade, se reducirá de manera significativa el consumo de agua "gracias a la eliminación de pérdidas estructurales y a la optimización de los sistemas de filtración y mantenimiento". Según las estimaciones técnicas, habrá un ahorro cercano a los 30.000 metros cúbicos de agua al año, "lo que reforzará la sostenibilidad ambiental y económica del complejo".