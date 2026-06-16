Abren las piscinas exteriores de La Morgal y están como nuevas: la temporada de baños se prolonga hasta el 15 de septiembre en la instalación de Llanera
El equipamiento, que se ha renovado integralmente con una inversión de medio millón de euros, está en servicio en horario de 11.30 a 20.00 horas
Ya están abiertas al público las piscinas exteriores de La Morgal, en Llanera, que podrán utilizarse hasta el 15 de septiembre en horario de 11.30 a 20.00 horas. Las instalaciones comienzan esta temporada de baños como nuevas, tras la inversión de más de medio millón de euros en su renovación que ha hecho la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.
La obra ha modernizado por completo el equipamiento y ha incluido la impermeabilización de los vasos de las piscinas de adultos e infantiles, la renovación de los sistemas de depuración, impulsión y desinfección del agua, y la actualización de distintos elementos técnicos para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las instalaciones.
También "se ha aumentado la accesibilidad con la eliminación de barreras arquitectónicas" y la adecuación de itinerarios peatonales adaptados. El proyecto, explica la consejería, ha supuesto asimismo la sustitución de los pavimentos exteriores y de las zonas de duchas "para mejorar la comodidad y seguridad de las personas".
Con la reforma, añade, se reducirá de manera significativa el consumo de agua "gracias a la eliminación de pérdidas estructurales y a la optimización de los sistemas de filtración y mantenimiento". Según las estimaciones técnicas, habrá un ahorro cercano a los 30.000 metros cúbicos de agua al año, "lo que reforzará la sostenibilidad ambiental y económica del complejo".
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, ingresados en el HUCA y dados ya de alta por un brote de gastroenteritis
- Se eleva a 39 el número de niños afectados por el brote de la bacteria Shigella en el colegio de San Cucao, en Llanera
- Joel Álvarez, 'El Fenómeno', luchador en la UFC norteamericana, en Llanera: así llega a Lugo una de las figuras más relevantes de las artes marciales mixtas
- Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia', clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada
- Un hombre, herido tras chocar con su coche contra un camión en Coruño (Llanera)
- Habla el padre de uno de los niños ingresados por el brote de Shigella en Llanera: 'Todo empezó con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual
- Así es un día en el flamante cohousing de Llanera: 'Hoy se puede vivir recuperando valores que existieron en otro momento