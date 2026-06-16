Educación celebra el medio siglo del colegio de Lugo de Llanera: "Somos una comunidad unida, viva y colaborativa"

El colegio público de Lugo de Llanera cumplió este año su medio siglo de historia. Una ya larga trayectoria que festeja desde esta primavera con distintos actos. Entre ellos, el que tuvo lugar este martes, con la presentación de un cuadro que, bajo el título de "Más que un cole", ha sido elaborado por toda la comunidad educativa, padres, docentes y estudiantes. A la cita asistió la consejera de Educación, Eva Ledo, la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y la concejala del equipo de Gobierno Montse Alonso, además de la directora del centro, Alejandra Pelayo, y una representación de las familias, exalumnos y de anteriores juntas directivas.

Pelayo explicó que el cuadro "es el nuevo reflejo de lo que somos: una comunidad educativa unida, viva y colaborativa". En cada trazo del lienzo, que ahora cuelga a la entrada del centro, "está la huella de nuestra comunidad, que camina siempre de la mano de nuestro Ayuntamiento y de nuestra asociación de familias, colaboradores indispensables que nos apoyan en el día a día".

Una huella imborrable

Este proyecto se llevó a cabo gracias a la colaboración de un exalumno, Daniel Barrigón, padre también de un escolar, que no es la primera vez que se implica en los actos del colegio llanerense. "Queremos agradecerte de corazón, no solo el habernos dibujado y guiado con tanto mimo en la elaboración de este cuadro, sino también esos maravillosos talleres de técnicas pictóricas que has impartido para nuestros alumnos y alumnas. Has despertado su creatividad y les has enseñado a mirar el mundo con ojos de artista", comentó la directora dirigiéndose a él.

La obra, en la que puede verse el edificio, rodeado de globos de colores y algunos recortes de distintas actividades que se han llevado a cabo en el centro desde hace cinco décadas, deja una huella imborrable en sus paredes "y en el corazón de nuestros niños".

Para Alejandra Pelayo, "no es solo un simple adorno, sino el testimonio visible de 50 años de unión y el recordatorio diario de que una escuela se construye con la ilusión y el esfuerzo de su comunidad".

Cuadro realizado por la comunidad educativa del colegio de Lugo de Llanera, con motivo de su 50º aniversario. / L. R.

Precisamente a esa ilusión hizo referencia la consejera Eva Ledo. Tras cortar la cinta que cubría el cuadro, dejando a la vista todos sus detalles, Ledo plasmó unas palabras de dedicatoria en un libro conmemorativo del aniversario. En ellas puede leerse su felicitación por tantos años de trabajo que se han traducido en un gran éxito profesional. "Que la pasión y la ilusión con la que se ha construido el cole de hoy durante 50 años se mantenga viva y encendida por otros tantos y más", señaló.

Algunos de los alumnos del centro entregaron a la consejera, como detalle, una chapa con el logotipo del 50.º aniversario, realizado por uno de los escolares de último curso, y un ejemplar de la revista "Niebla", que recopila los proyectos y actividades anuales del alumnado.

Una nueva sociedad

Eva Ledo definió a alumnos y docentes como "los pilares de la nueva sociedad" y aprovechó para comentarles a los pequeños presentes que "los docentes que tenéis aquí son los que vais a llevar dentro toda vuestra vida". Por eso, "es muy importante que escuchéis, que participéis en las actividades que os hacen llegar, que le saquéis fruto, que os saquéis rendimiento. Intentad disfrutarlas", les aconsejó.

La consejera hizo referencia a todos aquellos conocimientos que permiten dar un buen uso a las nuevas tecnologías. Les advirtió que "no toda la información que tenéis ahí disponible es veraz ni nos va a ayudar". Asimismo, destacó la importancia de las relaciones "de tú a tú" y el contacto con el entorno que nos rodea. "No podemos despistarnos de los que tenemos al lado por querer hablar con los que tenemos a 5.000 kilómetros, porque el contacto, el lenguaje personal, nos hace crecer mucho", insistió.

Noticias relacionadas

Tras la inauguración del cuadro, la consejera realizó una visita por los distintos espacios del centro educativo.