Ruta en autobús para ver las fuentes y lavaderos enramados de Llanera, que recupera las costumbres populares para la mágica noche de San Juan

Llanera celebra su primer Concurso enramado de fuentes y lavaderos de San Juan y lo hace a lo grande, porque el Ayuntamiento ha preparado hasta una ruta que se podrá hacer en autobús por el concejo para verlas todas de manera gratuita. Las localidades, colectivos o vecinos que quieran participar en el certamen aún pueden inscribirse hasta este 19 de junio en una iniciativa organizada para para favorecer la participación, "recuperar las costumbres populares de nuestro concejo y embellecer el entorno rural y urbano durante la mágica Noche de San Juan".

La "Ruta de las Fuentes" se realizará en autobús gratuito durante la tarde-noche del 23 de junio, recorriendo todas las fuentes inscriptas. Para poder ir en el bus hay que inscribirse previamente, hasta el 19 de junio, llamando al teléfono 985773490 o de forma presencial en las casas de cultura de Posada y de Lugo, en horario de atención al público (lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas). Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción.

En concurso de enramado pueden participar las asociaciones de vecinos y de festejos, así como todas las asociaciones y colectivos inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones, además de agrupaciones informales y particulares que estén empadronados en el concejo de Llanera. "En el caso de grupos informales, deberá designarse a un representante mayor de edad que actuará como interlocutor con el Ayuntamiento", precisan las bases del certamen.

Titularidad pública

Las fuentes y lavaderos elegidos deberán ser de titularidad pública y encontrarse dentro del término municipal de Llanera. Para fomentar el respeto a la tradición, los adornos deberán estar compuestos principalmente de elementos naturales (ramas, hojas de roble, felechu, hiedra, flores silvestres) y otros elementos tradicionales (lazos, telas, guirnaldas).

No se permitirá el uso de plásticos, espumas químicas o cualquier material contaminante que pueda alterar el agua o el entorno natural y las bases, de hecho, lo prohíben expresamente. El montaje no podrá dañar la estructura original de la fuente o lavadero y estos deben estar completamente enramados y listos para recibir visitas antes de las 17.00 horas del día 23 de junio. Los adornos deberán mantenerse, al menos, durante el día 24 de junio (Festividad de San Juan). Los participantes también se comprometen a retirar los materiales una vez pasadas las celebraciones, devolviendo la fuente a su estado original.

Respeto al entorno

El jurado estará constituido por los vecinos y vecinas que participen en esta ruta oficial en autobús. Se valorará la fidelidad a la tradición asturiana, esto es, el uso de flora autóctona y estética tradicional. La originalidad y diseño, es decir, la creatividad en la composición y el impacto visual, y también la complejidad y el trabajo manual, su dificultad.

También se tendrá en cuenta entre los criterios de valoración el respeto al entorno, su integración del decorado con el paisaje y la arquitectura sin causar impacto negativo. "Al finalizar la ruta, se habilitará una urna para que los participantes depositen su papeleta con las puntuaciones otorgadas. La fuente ganadora será aquella que obtenga la mayor suma total de puntos", pudiendo el jurado puntuar cada una del 1 al 10.

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El fallo del concurso se dará a conocer públicamente durante los actos de celebración de la Noche de San Juan, que tendrán lugar en Posada de Llanera. Las bases establecen asimismo que el lugar del anuncio del fallo del concurso "tendrá carácter rotatorio en futuras ediciones, alternándose anualmente entre las localidades de Lugo de Llanera y Posada de Llanera".