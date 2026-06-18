El baloncesto se asienta en apenas tres años en Llanera y ya suma 60 integrantes: "El proyecto ha tenido muy buena acogida"

Hace apenas tres años nació con mucha ilusión un proyecto humilde en Llanera, que va dando pasos poco a poco, pero de forma segura. Y que esta temporada que está a punto de finalizar ha podido llegar a una cifra considerable de componentes. El Basket Llanera cuenta ya con 60 integrantes en sus filas, con niños y niñas de distintos colegios e institutos del concejo, que se suman a una aventura que partió con una filosofía clara. “El objetivo y nuestra ilusión al mismo tiempo era fomentar y hacer crecer el baloncesto en Llanera”, destaca Pelayo Suárez, coordinador, y uno de los que luchan por asentar esta práctica deportiva.

Actualmente ya tienen compitiendo un equipo en categoría baby basket, con integrantes de 4 a 7 años, y otro en la categoría benjamín escolar, para niños y niños de 8 a 10 años. Porque ambos conjuntos son mixtos, dentro de su interés de que el baloncesto llegue a toda la cantera. “Los 60 integrantes que tenemos actualmente reflejan el crecimiento y la buena acogida que ha tenido este proyecto en muy poco tiempo”, incide Suárez.

El club surgió tras una conversación de un grupo de amantes del basket con el Ayuntamiento de Llanera, que también destacó su interés de impulsar la práctica de este deporte en el concejo. Para ponerlo en marcha se sumaron un grupo de personas con experiencia en el baloncesto, a nivel deportivo y formativo, apoyado también por el respaldo del Club Deportivo Art-Chivo de Oviedo, una entidad con más de 40 años de historia y cerca de 800 jugadores repartidos entre sus diferentes equipos.

El equipo benjamín mixto del Club Basket Llanera. / Lne

En el proyecto se encuentra como presidente Manuel Suárez, y como entrenadores Ainara Alonso, Ignacio Suárez, Sergi Rus y Pelayo Suárez. Los entrenamientos los llevan a cabo en diferentes centros educativos del concejo, ya que se está acercando el baloncesto como actividad extraescolar a los colegios públicos (San Cucao, San José de Calasanz y Lugo) y al instituto de Secundaria del municipio, en Posada. Los partidos los disputan en el colegio de Lugo.

Construir un proyecto "sólido, estable y duradero"

La entidad, que vive una etapa de crecimiento y se va consolidando, tiene por tanto como objetivo principal “seguir acercando el baloncesto a los diferentes centros educativos del concejo”, como explica su coordinador. Se quiere “aumentar progresivamente el número de jugadores, equipos y categorías”, pero matiza Suárez que con un paso sostenible: “No nos marcamos metas precipitadas; queremos avanzar con paso firme, construyendo un proyecto sólido, estable y duradero, siempre desde la responsabilidad y el trabajo bien hecho”.

El Basket Llanera tiene como filosofía de club cuidar detalles más allá de la propia competición. “Trabajamos para que los niños aprendan y disfruten del baloncesto, pero también para transmitir valores fundamentales como el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto hacia compañeros y rivales y la importancia del compromiso colectivo”, detalla el coordinador de la entidad.

Captación y visibilidad en verano

Llanera se ha sumado de esta manera, con esta entidad, al tren del baloncesto en una región en la que este deporte es uno de los que cuenta con más número de fichas federativas. “Resultaba imprescindible que un concejo como Llanera tuviese un club que diese visibilidad y continuidad a este deporte”, afirma Suárez.

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Para este verano y el próximo mes de septiembre pondrán en marcha además diferentes programas de captación dirigidos a niños de a partir de cuatro años, para “seguir dando la oportunidad a más familias de forma parte de esta gran familia deportiva”, concluye el coordinador del Basket Llanera.