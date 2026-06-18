Llanera activa un plan de mejoras en las áreas de juegos infantiles municipales: "La seguridad de niños y niñas es una prioridad"

El Ayuntamiento de Llanera ha puesto en marcha un plan de mejora, mantenimiento y conservación de las áreas de juego infantiles del municipio, una actuación dotada con 48.346 euros que permitirá intervenir en una docena de espacios con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto estado de estas instalaciones. Los trabajos ya se están ejecutando y está previsto que concluyan a mediados de agosto.

El proyecto se puso en marcha tras haberse detectado deficiencias en el mantenimiento ordinario de algunas zonas de juego, circunstancia que hizo necesario reforzar las labores de conservación y actualización. El objetivo de este plan es asegurar unas adecuadas condiciones de limpieza, seguridad y funcionamiento y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de parques infantiles.

La alcaldesa, Eva María Pérez (PSOE), visitó algunas de las áreas en las que ya se está actuando y destacó que «la seguridad de los niños y niñas es una prioridad para este Ayuntamiento". "Este plan nos permite intervenir de forma directa en aquellos espacios que requieren mejora para garantizar su adecuado uso», añadió.

Elementos de juego

Los trabajos incluyen el mantenimiento integral de los elementos de juego, así como su reparación, sustitución y conservación cuando resulte necesario. También se actuará sobre las superficies de las áreas infantiles y sobre los pavimentos continuos de seguridad, considerados esenciales para reducir riesgos y favorecer un uso seguro de las instalaciones.

El plan contempla además una revisión detallada de cada una de las áreas, con criterios específicos de intervención adaptados a las necesidades concretas de cada espacio.

Las actuaciones alcanzarán los parques de Salamarca y Ovidio Libardón, en Lugo; Francisco Álvarez Martínez y Cuno Corquera, en Posada; el parque de La Vega; y el de La Rotella, en Villabona. También se actuará en las zonas biosaludables de Veyo, en el parque situado junto al colegio de San Cucao, en el parque del Picu, en Pruvia, y en el de Fonciello. Asimismo, las obras llegarán al parque del área recreativa del Castaño y al situado junto al centro social, ambos en la parroquia de Cayés.

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«Invertir en espacios de ocio seguros y de calidad es apostar por la infancia, una de las grandes prioridades de este concejo», concluye la regidora.