El atleta y ganadero Gerardo Casas pregonará los Exconxuraos, que se celebran del 3 al 5 de julio: "Es la fiesta más importante de Llanera"

Llanera ya tiene todo preparado para la XXVI edición de Los Exconxuraos, la gran fiesta estival del concejo, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el recinto ferial de Ables con un intenso programa de actividades que combinará recreaciones históricas, mercado medieval, exhibiciones de cetrería, teatro, conciertos y una de las citas más esperadas de cada año: la cena medieval del sábado, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo martes día 23 de junio y volverán a convertirse en uno de los acontecimientos que más expectación generan entre los asistentes.

La presentación oficial de las fiestas tuvo lugar este viernes por la mañana en el Ayuntamiento de Llanera, con la participación de la alcaldesa, Eva María Pérez; el concejal de Festejos, José Antonio González, y el pregonero de esta edición, el atleta y ganadero Gerardo Casas Rodríguez.

La alcaldesa definió Los Exconxuraos como "la fiesta más emblemática y más importante de Llanera" y recordó que el Ayuntamiento continúa trabajando para conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que supondría un nuevo impulso para un evento que ya cuenta con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la designación de Gerardo Casas Rodríguez como pregonero. Vecino de Arlós, atleta de larga trayectoria y ganadero, Casas acumula un importante palmarés deportivo con cuatro títulos nacionales en categorías inferiores, ocho medallas nacionales por equipos y selecciones y más de 25 campeonatos de Asturias en distintas disciplinas. Actualmente pertenece al club Universidad de Oviedo y también desarrolla labores como entrenador.

La alcaldesa quiso subrayar además su doble vinculación con el territorio, tanto desde el deporte como desde el sector primario. "Gerardo representa perfectamente los valores de Llanera. Es un gran deportista, pero también es ganadero y forma parte activa de la vida del concejo", señaló.

Entre los muchos actos del programa, la cena medieval volverá a concentrar buena parte de la atención en los próximos días. El Ayuntamiento pondrá a la venta 1.216 entradas el martes 23 de junio a partir de las nueve de la mañana mediante un sistema exclusivamente online. El precio se mantiene respecto al año pasado: 30 euros para adultos y 12 euros para menores.

Orgullo de llanerense

El propio pregonero reconoció sentirse "muy orgulloso" por el nombramiento. "Llevo toda la vida en Llanera y siempre he estado muy orgulloso de ser llanerense y de Arlós. Cuando me propusieron ser pregonero no podía rechazarlo porque es la fiesta más importante del concejo", afirmó emocionado. El pregón tendrá lugar el viernes 3 de julio a las 20.30 horas y servirá de arranque oficial a un fin de semana repleto de actividad.

EN IMÁGENES: Todas los momentos de unos Exconxuraos "memorables" / L. Murias/A.Ll./L. P.

La programación comenzará ese mismo viernes a las 18.00 horas con la apertura del mercado y del campamento medieval. A la misma hora tendrán lugar los combates de caballeros, mientras que a las 18.30 habrá teatro de títeres y cuentacuentos y animación de calle. A las 19.00 horas llegarán las melodías medievales y una explicación sobre las armas utilizadas en la época, seguida a las 19.15 por una exhibición de cetrería. El teatro regresará a las 19.45 y a las 20.00 se celebrarán nuevas sesiones de animación y formaciones de combate. El gran momento del día llegará a las 20.30 horas con el pasacalles y el pregón. A las 21.00 horas se representará la recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera", se desarrollará la actividad "Cómo se vestía un caballero" y habrá una nueva exhibición de cetrería. La jornada continuará con pasacalles y animación de calle a las 22.00 horas y culminará a las 23.00 con las actuaciones de las orquestas Panorama y Cinema.

El sábado, considerado el día grande de la fiesta, el mercado medieval abrirá sus puertas a las 11.00 horas y desde primera hora habrá animación continua. A las 11.30 comenzará la animación de calle; a las 11.45 sonarán las melodías medievales y a las 12.00 se celebrarán el teatro de títeres y los combates de caballeros. La exhibición de cetrería tendrá lugar a las 12.30 y, a partir de las 13.00 horas, habrá una explicación sobre las armas medievales. La música recorrerá las calles del mercado a las 13.30, momento en el que también se desarrollarán nuevas sesiones de teatro y formaciones de combate. La exhibición de cetrería regresará a las 13.45 y la animación de calle continuará durante toda la tarde.

Entre los actos más destacados figura la recreación histórica "Los Perxuraos de Llanera", prevista para las 20.00 horas. Una hora más tarde, a las 21.00, tendrá lugar la tradicional cena medieval, uno de los actos más multitudinarios y esperados del programa, que volverá a reunir a más de un millar de personas en el recinto ferial. Después llegará el espectáculo del torneo medieval y la programación musical de madrugada. A las 00.30 comenzarán los conciertos de Leire Martínez, Orquesta América de Vigo y DJ RVS, mientras que el mercado permanecerá abierto hasta las 3.00 horas.

39e7fd49-ece4-461f-b16e-b77db5db14bc.jpg / Lucía Fernández

Gran cena medieval

El concejal de Festejos, José Antonio González, insiste en la importancia de seguir correctamente el proceso de compra: "Si el sistema introduce a los usuarios en una cola virtual es fundamental no actualizar la página porque automáticamente se pierde el turno y se vuelve al final de la cola", explicó. Toda la información y el enlace para la compra se publicarán a través de la página web y las redes sociales municipales, donde también se recordarán las recomendaciones para evitar incidencias durante el proceso.

La programación concluirá el domingo 5 de julio, jornada dedicada tradicionalmente al perdón. El mercado volverá a abrir a las 11.00 horas y a las 12.30 se celebrará el desfile de Exconxuraos acompañado por la Asociación Cultural La Madreña y la Banda de Gaitas Fonte Fuécara, además de la entrega del premio del concurso de decoración de barracas medievales. A las 13.00 tendrá lugar la misa campestre, en la que participará la Coral Polifónica de Llanera, y a las 14.00 se celebrará la tradicional comida campestre en el recinto ferial.

La actividad continuará por la tarde con una nueva recreación histórica de "Los Perxuraos de Llanera" a las 17.30 horas, teatro y animación a partir de las 18.00, el torneo medieval a las 18.30 y nuevas exhibiciones de cetrería, pasacalles y actuaciones musicales hasta las 21.30 horas, momento en el que el mercado y el campamento medieval cerrarán sus puertas hasta el próximo año.

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El Ayuntamiento volverá a habilitar además el tren turístico y un servicio especial de autobuses nocturnos entre Oviedo y el recinto ferial durante las madrugadas del viernes al sábado y del sábado al domingo, además del dispositivo habitual de aparcamientos, uno de los aspectos mejor valorados por los miles de visitantes que cada año acuden a una fiesta que se ha consolidado como una de las grandes referencias del verano asturiano. Como indicó la alcaldesa, "el éxito está asegurado".