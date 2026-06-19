Llanera da la bienvenida a las vacaciones escolares con circuitos de agua y comida de convivencia

Los colegios de Llanera han puesto punto final al curso escolar con una intensa jornada en la que las fiestas del agua, las jornadas de convivencia y las graduaciones han sido las grandes protagonistas. Los centros han apostado por abrir sus puertas a las familias y convertir los últimos días lectivos en una celebración basada en la convivencia, y con agua a raudales.

En el colegio San José de Calasanz, en Posada, la programación se transformó en una auténtica fiesta acuática desde primera hora de la mañana. Los escolares participaron en un completo circuito de juegos de agua que incluyó carreras de vasos, circuitos acuáticos, guerras de pistolas de agua y pruebas de trasvase de cubos, en las que la precisión y la rapidez fueron clave. Entre risas y diversión, los alumnos terminaron completamente empapados antes de compartir una comida comunitaria junto a sus familias, en una jornada de ambiente festivo y la participación conjunta de toda la comunidad educativa.

También en el colegio de Lugo de Llanera el final de curso estuvo marcado por la celebración de las graduaciones de los distintos niveles educativos, en los últimos días, un acto emotivo que reunió a alumnado, profesorado y familias. Tras esta jornada más solemne, el centro continuó este viernes con una propuesta más lúdica, una jornada de juegos y convivencia familiar que comenzó a partir de las 13.30 horas y que permitió prolongar el espíritu festivo del cierre del curso escolar.

Por su parte, el colegio de San Cucao optó igualmente por una celebración centrada en la convivencia. Los alumnos compartieron una comida con sus familias que dio paso, ya por la tarde, a una animada fiesta de la espuma que convirtió el patio del centro en un espacio de diversión con música, juegos y actividades para todos los públicos.

Noticias relacionadas

Con estas actividades, los colegios de Llanera se despiden del curso escolar combinando aprendizaje, convivencia y celebración, y que se ha convertido ya en una tradición esperada por toda la comunidad educativa.