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Llanera se prepara para la noche de San Juan: hogueras y animación musical para celebrar el solsticio en Posada y Lugo

La Charanga L´Alboroto, la Asociación Cultural la Madreña y la Bandina La Fontina amenizarán las horas previas al encendido

Una hoguera de San Juan en Lugo de Llanera.

Una hoguera de San Juan en Lugo de Llanera.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Posada de Llanera

La noche del próximo 23 de junio volverá a reunir a vecinos y visitantes en Llanera con motivo de una de las celebraciones más arraigadas del calendario festivo asturiano. El Ayuntamiento ha programado diversas actuaciones musicales en Posada y Lugo antes del encendido de las tradicionales fogueras de San Juan, previsto para la medianoche.

En Posada, la programación comenzará a las 21.00 horas con las actuaciones de la Charanga L'Alboroto y de la Asociación Cultural La Madreña, que animarán la velada previa a la hoguera.

Por su parte, en Lugo, los actos arrancarán a las 22.00 horas, Incluyen la actuación de la Bandina La Fontina, acompañada también por la Charanga L'Alboroto.

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A las doce de la noche tendrá lugar el encendido de las tradicionales fogueras de San Juan, una celebración vinculada al solsticio de verano y a los ritos populares asociados a la renovación y al inicio de la estación estiva. El Ayuntamiento de Llanera ha animado a los vecinos a participar en esta celebración.

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