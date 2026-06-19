El PP de Llanera promueve la reprobación del consejero Alejandro Calvo por sus "engaños reiterados" sobre la variante de Cayés

El Partido Popular (PP) de Llanera llevará al próximo Pleno municipal una propuesta para que la Corporación inste a los grupos parlamentarios de la Junta General a reprobar al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, por los que considera "engaños reiterados" a los vecinos de Cayés sobre el proyecto de construcción de una variante que saque el tráfico pesado de la travesía de la localidad. El anuncio fue realizado este viernes por el diputado nacional y portavoz del PP municipal, Silverio Argüelles, y el diputado autonómico Pedro de Rueda, en una comparecencia en la que también participaron los dirigentes vecinales José Ramón Cuervo y Luis Álvarez. Los populares sostienen que el Gobierno de Adrián Barbón "ha mantenido durante años un problema que los vecinos llevan sufriendo décadas" y denuncian las “continuas contradicciones” de Alejandro Calvo sobre la infraestructura que resulta necesaria para desviar los camiones.

Estudio técnico

Según expusieron los dirigentes populares, el Principado dispone desde octubre de 2025 de un estudio técnico que concluye que la denominada alternativa 3, consistente en una variante, es la mejor opción para resolver el problema. Sin embargo, desvelaron que el consejero defendió en febrero, en sede parlamentaria, una actuación basada en el aprovechamiento de caminos existentes y valorada en 1,1 millones de euros, mientras que meses después el propio Ejecutivo autonómico reconoció que la opción más viable pasa por la construcción de un nuevo vial. Pedro de Rueda sostuvo que el informe ya estaba sobre la mesa cuando se realizaron aquellas declaraciones y afirmó que “no estamos ante un cambio sobrevenido, sino ante dos versiones distintas para un mismo problema”, al tiempo que lamentó que los vecinos "siguen sin disponer de una solución concreta, un calendario de ejecución y una partida presupuestaria comprometida". Los representantes del PP también advirtieron de que la alternativa actualmente defendida por el Principado coincide con el trazado recogido desde hace más de veinte años en la planificación municipal, con el proyecto presentado en 2018 y con las conclusiones del estudio encargado posteriormente por la propia Administración autonómica.

Medio siglo

Los populares enmarcaron el caso de Cayés en una forma de actuar que, a su juicio, se repite en otras infraestructuras asturianas. Pedro de Rueda aseguró que el Gobierno regional "reformula proyectos a la baja, reduce ambiciones y sustituye las soluciones definitivas por actuaciones parciales”, criticando que el consejero Alejandro Calvo reclame explicaciones al ejecutivo central por proyectos estatales mientras, según afirmó, "no asume responsabilidades cuando los retrasos afectan a actuaciones de competencia autonómica". Por su parte, Silverio Argüelles subrayó que los vecinos "llevan cerca de medio siglo soportando el paso diario de vehículos pesados" y acusó al PSOE de utilizar reiteradamente este proyecto en periodos electorales sin llegar a materializarlo. El portavoz popular exigió al Principado que "abandone los cambios de denominación y los juegos de palabras entre variante y vial", así como que haga público el proyecto definitivo, fije un calendario de ejecución y reserve financiación suficiente para acometer la obra.

"Degradación"

En la comparecencia también intervino el dirigente vecinal Luis Álvarez, quien incidió en las consecuencias que sigue generando el intenso tráfico de vehículos pesados. “Hay una degradación medioambiental, hay una degradación acústica, son datos testados y, de acuerdo con la OMS, se sobrepasan todos los valores”, afirmó, añadiendo que se trata de “una carretera que no reúne condiciones ni técnicas ni geométricas para este tipo de tráfico”. Asimismo, señaló que “claramente, estamos en registros de 600 camiones algunas veces, porque los recorridos son cortos, de un kilómetro y pico, y se remultiplica la situación", lamentando la "falta de seguridad" para los peatones. “Es desesperante no tener ni arcenes ni poder tener seguridad peatonal para utilizar esta vía", incidió Álvarez, quien recordó que "cuarenta años de espera ya han dado para mucho". El dirigente vecinal comparó la situación con "una especie de culebrón que incluye todos los ingredientes necesarios: melodrama, enredo, complicaciones y hasta malicia".

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"Los vecinos no necesitan más anuncios ni más promesas. Necesitan una solución definitiva. Después de décadas de espera, merecen saber la verdad y conocer cuándo va a ejecutarse la infraestructura que llevan reclamando toda una vida", concluyó Argüelles.