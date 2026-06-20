Las piscinas de la Morgal estrenan el verano en Llanera con el entusiasmo de los usuarios: "Ya había muchas ganas"

“Ya había ganas de piscina para refrescar. Estuvo haciendo muchísimo calor las semanas anteriores y ya apetecía”. Víctor Monasterio, vecino de Posada, resumía este sábado el sentir general de los usuarios que acudieron a las piscinas exteriores del Centro de Deportes de La Morgal, en Llanera, convertidas de nuevo en uno de los principales refugios frente a las altas temperaturas que viene registrando Asturias en los últimos días, “y lo que queda”.

La instalación, que reabrió sus puertas el pasado día 15 tras culminar una profunda renovación integral, vivió una de sus primeras jornadas de afluencia con familias enteras deseosas de estrenar unas instalaciones completamente remodeladas después de una inversión superior al medio millón de euros.

Monasterio acudió acompañado de sus hijas, Sofía y Alicia, y reconocía que la espera se había hecho larga. “Con este calor ya apetecía. La piscina renovada es una pasada, mucho mejor. La verdad es que lo necesitaba y quedó muy bien”, señalaba mientras las pequeñas disfrutaban de la primera jornada de baño tras quedarse de vacaciones.

Victor Monasterio, con sus hijas Sofía y Alicia / Luján Palacios

Una de las usuarias llegadas desde Oviedo, Clara Quirós, explica que La Morgal se ha convertido desde hace tiempo en su alternativa preferida frente a otras instalaciones de la capital. “Siempre vengo aquí porque las de Oviedo están un poco más masificadas. Estamos a cinco minutos y merece la pena venir hasta aquí”, afirmaba.

La usuaria destacaba además el resultado de la reforma, porque “se nota que han cambiado las instalaciones y lo mejoraron todo. Está mucho mejor, la verdad es que hacía falta”, añadía mientras acompañaba a su hija, Bárbara Pacheco, una entusiasta defensora del complejo. “Es súper guay”, resumía la pequeña, antes de enumerar algunas de las ventajas que más disfruta: “Puedes salir a tomar el sol al prao y la cafetería funciona muy bien también”.

Zonas verdes y aparcamiento

El atractivo de La Morgal, de hecho, va mucho más allá del baño. Sus amplias zonas verdes, la presencia de arbolado y la facilidad de aparcamiento siguen siendo algunos de los principales reclamos para quienes buscan escapar de la mayor concentración de público de otras instalaciones urbanas.

Clara Quirós y Bárbara Pacheco, disfrutando del día / Luján Palacios

También desde Posada llegaron Lorena Álvarez y sus hijas Alba y Sara Flórez, que reconocían haber esperado con ganas la apertura. “Muchas ganas. Yo no soporto el calor y como no venga aquí me da algo”, comentaba la madre entre risas.

La vecina valora especialmente una de las mejoras más visibles de la actuación. “Hacía falta un suelo que no hiciera daño en los pies. Antes estaba muy mal”, explicaba, antes de añadir que ahora “solo hace falta ir mejorando otras pequeñas cosas, pero el cambio ya se nota mucho”.

Las niñas, además, acudían a la piscina como premio por el final del curso escolar. “Están de premio por las buenas notas”, explicaba su madre mientras las pequeñas ya pensaban en repetir durante buena parte del verano.

Las hermanas Sara y Alba Flórez / Luján Palacios

La reforma de La Morgal ha supuesto una modernización integral de uno de los equipamientos deportivos públicos que registra una mayor afluencia durante la temporada estival en Asturias. Las obras, financiadas con fondos europeos NextGenerationEU, han permitido impermeabilizar los vasos de las piscinas de adultos e infantiles, renovar los sistemas de depuración, impulsión y desinfección del agua y actualizar distintos elementos técnicos para mejorar el rendimiento y la eficiencia energética de las instalaciones.

Más accesible

La actuación también ha incidido en la accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación de itinerarios peatonales adaptados, además de la renovación completa de los pavimentos exteriores y las zonas de duchas para incrementar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

Según las estimaciones técnicas, la eliminación de pérdidas estructurales y la optimización de los sistemas de filtración y mantenimiento permitirán ahorrar cerca de 30.000 metros cúbicos de agua al año, reduciendo significativamente el consumo del complejo.

La intervención forma parte de la estrategia impulsada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para modernizar los equipamientos deportivos de titularidad autonómica y adaptarlos a criterios de sostenibilidad, eficiencia y accesibilidad.

Mientras tanto, los usuarios están encantados. Con las vacaciones escolares recién estrenadas y las altas temperaturas instaladas en la región, las piscinas de La Morgal vuelven a consolidarse como uno de los grandes puntos de encuentro del verano asturiano.

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Las instalaciones permanecerán abiertas hasta el próximo 15 de septiembre en horario de 11.30 a 20.00 horas, y todo apunta a que volverán a registrar una elevada afluencia durante las próximas semanas.