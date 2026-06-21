El All Rugby Llanera, subcampeón de España en modalidad inclusiva

El equipo Mixed Ability de ALL Rugby Llanera se ha proclamado este sábado subcampeón de España en el Campeonato de España de Rugby Inclusivo, celebrado en A Coruña, firmando uno de los mayores éxitos de su todavía breve trayectoria.

El conjunto asturiano logró una meritoria segunda posición en la clasificación final, superando a equipos de amplia experiencia y tradición en esta modalidad, entre ellos el histórico CR El Salvador, uno de los referentes del rugby inclusivo a nivel nacional.

El resultado cobra aún más valor si se tiene en cuenta la juventud del proyecto de Llanera, que apenas afronta su cuarta temporada de actividad. En este corto periodo, el equipo se ha consolidado como una de las referencias emergentes del rugby Mixed Ability en España, compitiendo ya de tú a tú con clubes de largo recorrido.

Este subcampeonato pone el broche a una temporada especialmente destacada para el conjunto asturiano, que este año también se ha proclamado campeón de la Liga de Castilla y León, confirmando su progresión tanto en el plano deportivo como en el social.

Igualdad

El rugby Mixed Ability promueve la participación conjunta de personas con y sin discapacidad en igualdad de condiciones, fomentando valores como la inclusión, el respeto, la convivencia y el trabajo en equipo por encima del resultado competitivo.

El logro obtenido en A Coruña es también un reconocimiento al trabajo de jugadores, cuerpo técnico, familias, voluntariado y entidades colaboradoras que han impulsado un proyecto que ha crecido de forma acelerada en apenas cuatro años. El equipo ha agradecido el apoyo del club, del Ayuntamiento de Llanera, de la organización en A Coruña y de todas las personas y entidades que hacen posible seguir impulsando un deporte inclusivo, en igualdad de condiciones y con oportunidades reales para todos.

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Con este resultado, ALL Rugby Llanera se consolida como uno de los referentes del rugby inclusivo en España y como un ejemplo del crecimiento del deporte adaptado en Asturias.