Llanera arde en festejos: celebraciones religiosas y reuniones populares en un día abrasador

El concejo de Llanera ya se encuentra metido de lleno en las celebraciones estivales en pueblos y comunidades vecinales. Este domingo fue el turno de San Juan en Ables, una celebración que se ha visto menguada respecto a otros años pero que ha mantenido algunas de sus citas.

Llanera arde en festejos

La suspensión de la fiesta en gran formato ha sido debida a la falta de personas dispuestas a colaborar en su organización, según explicaba ya hace unas semanas la Asociación de Vecinos , después de "avisar durante mucho tiempo de que necesitamos gente que nos ayude, y no sólo en momentos puntuales".

Llanera arde en festejos

La decisión ha sido adoptada por la junta directiva del colectivo tras varios intentos de reforzar el equipo organizador que no han obtenido respuesta suficiente. La presidenta de la entidad, Sonia Díaz, sostiene que la continuidad de las celebraciones se ha visto comprometida por la ausencia de personas que echen una mano en las tareas de gestión, que vienen asumiendo desde hace alrededor de veinte años.

Sí cuentan con colaboradores para otras tareas de la fiesta en días concretos, pero las necesidades van más allá. "Necesitamos relevo para la organización, es mucho trabajo, mucho papeleo para poner en marcha la fiesta, y ya llevamos mucho tiempo", expone Díaz.

De todos modos, el sábado se hizo entrega del bollo a los socios, y este domingo se celebró la misa festiva con procesión del Santo y dos ramos elaborados para la ocasión. Los actos religiosos, oficiados por José Julio Velasco y con la presencia de la alcaldesa, Eva María Pérez, el líder del PP, Silverio Argüelles, y varios ediles de PP y PSOE, sirvieron también para bautizar a un niño y para pedir que, como San Juan, "actuemos siempre con amor hacia los demás, y con amor desinteresado, que se da sin pedir ni esperar nada a cambio", exhortó el párroco.

Mesa y mantel

Otro de los rincones en fiesta en el concejo ha sido el de la localidad de Fonciello, donde sus habitantes siguen empeñados en hacer comunidad. Y lo están consiguiendo año a año, con 140 integrantes en la Asociación de Vecinos, recuerda la presidenta, Ana de Celis. En un goteo constante, cada año suman algún miembro más, y en ocasiones como la de este domingo todos ellos se juntan para festejar en torno a la mesa y el mantel.

Ya llevan tres ediciones de su juntanza para degustar el bollo de socios en el pequeño parque de la localidad, y el éxito a pesar del intenso calor es rotundo. Mesas llenas de familias y amigos, juegos tradicionales para los más pequeños como la panoya y las carreras de sacos y un homenaje a dos de los colaboradores del encuentro compusieron el menú festivo de ayer.

Noticias relacionadas

Ana Fernández y Mel Rodríguez recibieron el aplauso y un detalle de sus vecinos por haber dado un impulso definitivo al festejo. "Si nos dijeran que llegaríamos a estar hoy aquí, en la tercera edición de la comida construyendo recuerdos, no nos lo hubiéramos creído", indicó Ana de Celis, dispuesta a seguir sumando "muchos más".