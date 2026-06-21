Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

San Cucao regresa a 1925: una fiesta de época para nostálgicos

El evento dirigido por Julia Ordiales reunió en Villa Burión a damas y caballeros ataviados de época con coches clásicos, música y poesía

San Cucao viaja en el tiempo con el evento "Llanera 1900", con vestidos y coches de época, recitales y música en Villa Burión

San Cucao viaja en el tiempo con el evento "Llanera 1900", con vestidos y coches de época, recitales y música en Villa Burión

Luján Palacios

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Luján Palacios

Luján Palacios

San Cucao ( Llanera)

Los relojes dieron marcha atrás durante unas horas este sábado en San Cucao (Llanera). Atravesar la entrada de Villa Burión supuso para un centenar largo de personas abandonar el siglo XXI y regresar a una Asturias de otro tiempo, la de los grandes sombreros, los trajes de lino, los recitales poéticos y las conversaciones pausadas al abrigo de una casa indiana levantada hace ahora un siglo.

San Cucao regresa a 1925

San Cucao regresa a 1925

La segunda edición de "Llanera 1900", el encuentro cultural promovido por la Asociación Cultural El Burión y dirigido por Julia Urdiales, volvió a reunir a un grupo de entusiastas en torno a una propuesta singular que ha encontrado en la memoria y la creación artística una de sus principales señas de identidad.

San Cucao regresa a 1925

San Cucao regresa a 1925

Cada detalle estuvo pensado para devolver a los asistentes a una época concreta: la de 1925, el año en que se construyó la emblemática vivienda de San Cucao que da sentido y personalidad al proyecto. El código de vestimenta volvió a ser una de las características más reconocibles del encuentro. Mujeres con vestidos largos, pamelas y guantes. Hombres con chaleco, corbata y sombrero. Fue el caso de la pareja de neoyorkinos residente en Oviedo compuesta por Erika Andersen y Patrick Clancy, que participaban por primera vez y se quedaron "impresionados" con la fiesta.

Un biciclo y niñeras

No faltaron los caballeros de sombrero de copa, los coches de época como el Bentley de Herminio Cárcaba, un lustroso biciclo que hizo las delicias de los presentes o un llamativo grupo de niñeras de cofia y vestido negro hasta los pies con sus carritos de bebé. "Venimos de toda España: de Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Oviedo y Lugo de Llanera. Nos conocemos de varios eventos de coches clásicos de bebé y recreaciones históricas, así que nos pusimos de acuerdo para venir aquí, que es un sitio estupendo", explicaba Eugenia Merino.

Entre los cochecitos de colección que lucieron, todos originales, hubo creaciones de 1930, 1920 y hasta de 1900. Piezas únicas rescatadas algunas de ellas de los desvanes de familias pudientes de Zaragoza y hasta llegados en barco de tierras lejanas, como el carro de una familia de Castro Urdiales.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Llanera

Un despliegue de sedas, plumas, sombrillas y abanicos en un entorno indiano para disfrutar de los recuerdos de otra época, en una velada a la que también asistió la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, acompañada de los ediles David del Pozo y Susana García. "Es un orgullo y una suerte que esta asociación haya recalado en nuestro concejo", señaló la edil en la apertura de una sesión que también contó con música, poesía, teatro y artes escénicas en una sucesión de propuestas que mantuvieron vivo el espíritu de la jornada desde el inicio hasta bien entrada la noche. El encuentro incluyó también un concurso de trajes de época con Maite Capín y Graciela Suárez Viñuela entre el jurado, además de una cena en los jardines de la villa y un sorteo de regalos entre los participantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro alumnos del colegio San Cucao de Llanera, ingresados en el HUCA y dados ya de alta por un brote de gastroenteritis
  2. Se eleva a 39 el número de niños afectados por el brote de la bacteria Shigella en el colegio de San Cucao, en Llanera
  3. Un hombre, herido tras chocar con su coche contra un camión en Coruño (Llanera)
  4. Habla el padre de uno de los niños ingresados por el brote de Shigella en Llanera: 'Todo empezó con una fiebre muy alta que no bajaba con la medicación habitual
  5. La bacteria Shigella, causa del brote en el colegio de San Cucao, que los padres relacionan con el agua
  6. Pulpo, lacón y oreja para más de 200 vecinos en la convivencia anual de Arlós, en Llanera
  7. Llanera habilitará 450 plazas de aparcamiento de uso exclusivo para residentes de Lugo durante la celebración del Boombastic
  8. Cierran el comedor del colegio de San Cucao tras detectarse 'una incidencia' en un grifo de la cocina del centro educativo de Llanera

San Cucao regresa a 1925: una fiesta de época para nostálgicos

San Cucao regresa a 1925: una fiesta de época para nostálgicos

Las piscinas de la Morgal estrenan el verano en Llanera con el entusiasmo de los usuarios: "Ya había muchas ganas"

Las piscinas de la Morgal estrenan el verano en Llanera con el entusiasmo de los usuarios: "Ya había muchas ganas"

Tiempo de rutas en Llanera: naturaleza pura en una caminata de cinco kilómetros para descubrir el paraje más sorprendente del concejo

Tiempo de rutas en Llanera: naturaleza pura en una caminata de cinco kilómetros para descubrir el paraje más sorprendente del concejo

El atleta y ganadero Gerardo Casas pregonará los Exconxuraos, que se celebran del 3 al 5 de julio: "Es la fiesta más importante de Llanera"

El atleta y ganadero Gerardo Casas pregonará los Exconxuraos, que se celebran del 3 al 5 de julio: "Es la fiesta más importante de Llanera"

El PP de Llanera promueve la reprobación del consejero Alejandro Calvo por sus "engaños reiterados" sobre la variante de Cayés

El PP de Llanera promueve la reprobación del consejero Alejandro Calvo por sus "engaños reiterados" sobre la variante de Cayés

Llanera da la bienvenida a las vacaciones escolares con circuitos de agua y comida de convivencia

Llanera da la bienvenida a las vacaciones escolares con circuitos de agua y comida de convivencia

Llanera se prepara para la noche de San Juan: hogueras y animación musical para celebrar el solsticio en Posada y Lugo

Llanera se prepara para la noche de San Juan: hogueras y animación musical para celebrar el solsticio en Posada y Lugo

Ruta en autobús para ver las fuentes y lavaderos enramados de Llanera, que recupera las costumbres populares para la mágica noche de San Juan

Ruta en autobús para ver las fuentes y lavaderos enramados de Llanera, que recupera las costumbres populares para la mágica noche de San Juan
Tracking Pixel Contents