San Cucao regresa a 1925: una fiesta de época para nostálgicos

Los relojes dieron marcha atrás durante unas horas este sábado en San Cucao (Llanera). Atravesar la entrada de Villa Burión supuso para un centenar largo de personas abandonar el siglo XXI y regresar a una Asturias de otro tiempo, la de los grandes sombreros, los trajes de lino, los recitales poéticos y las conversaciones pausadas al abrigo de una casa indiana levantada hace ahora un siglo.

San Cucao regresa a 1925

La segunda edición de "Llanera 1900", el encuentro cultural promovido por la Asociación Cultural El Burión y dirigido por Julia Urdiales, volvió a reunir a un grupo de entusiastas en torno a una propuesta singular que ha encontrado en la memoria y la creación artística una de sus principales señas de identidad.

San Cucao regresa a 1925

Cada detalle estuvo pensado para devolver a los asistentes a una época concreta: la de 1925, el año en que se construyó la emblemática vivienda de San Cucao que da sentido y personalidad al proyecto. El código de vestimenta volvió a ser una de las características más reconocibles del encuentro. Mujeres con vestidos largos, pamelas y guantes. Hombres con chaleco, corbata y sombrero. Fue el caso de la pareja de neoyorkinos residente en Oviedo compuesta por Erika Andersen y Patrick Clancy, que participaban por primera vez y se quedaron "impresionados" con la fiesta.

Un biciclo y niñeras

No faltaron los caballeros de sombrero de copa, los coches de época como el Bentley de Herminio Cárcaba, un lustroso biciclo que hizo las delicias de los presentes o un llamativo grupo de niñeras de cofia y vestido negro hasta los pies con sus carritos de bebé. "Venimos de toda España: de Zaragoza, Valladolid, Barcelona, Oviedo y Lugo de Llanera. Nos conocemos de varios eventos de coches clásicos de bebé y recreaciones históricas, así que nos pusimos de acuerdo para venir aquí, que es un sitio estupendo", explicaba Eugenia Merino.

Entre los cochecitos de colección que lucieron, todos originales, hubo creaciones de 1930, 1920 y hasta de 1900. Piezas únicas rescatadas algunas de ellas de los desvanes de familias pudientes de Zaragoza y hasta llegados en barco de tierras lejanas, como el carro de una familia de Castro Urdiales.

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Un despliegue de sedas, plumas, sombrillas y abanicos en un entorno indiano para disfrutar de los recuerdos de otra época, en una velada a la que también asistió la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, acompañada de los ediles David del Pozo y Susana García. "Es un orgullo y una suerte que esta asociación haya recalado en nuestro concejo", señaló la edil en la apertura de una sesión que también contó con música, poesía, teatro y artes escénicas en una sucesión de propuestas que mantuvieron vivo el espíritu de la jornada desde el inicio hasta bien entrada la noche. El encuentro incluyó también un concurso de trajes de época con Maite Capín y Graciela Suárez Viñuela entre el jurado, además de una cena en los jardines de la villa y un sorteo de regalos entre los participantes.