Gerardo Casas, ganadero y atleta: "Ser pregonero de los Exconxuraos es un orgullo enorme"

Gerardo Casas Rodríguez (Arlós, 1997) puede presumir de un palmarés imbatible como atleta, con decenas de medallas y carreras de San Silvestre a sus espaldas. Ahora, el atleta y ganadero suma a sus logros ser pregonero de la fiesta de los Exconxuraos.

¿Qué supone ser pregonero?

Un orgullo enorme. Es la fiesta más importante a nivel de Llanera y la he vivido toda la vida desde distintas perspectivas. He estado desde dentro, como colaborador de las sociedades de festejos en alguna ocasión. También desde fuera como niño y adolescente. Ahora me toca vivirlo como pregonero, lo que es una satisfacción muy grande. Al final es una forma de representar a Llanera y de devolver todo lo que uno ha vivido aquí durante tantos años.

Su figura representa varias facetas muy ligadas al concejo: deporte y ganadería.

Sí, mucha gente de Llanera me conoce de verme correr, pero no saben ni cómo me llamo. Simplemente soy "el chico que corre", el que participa en las carreras o en las de San Silvestre. Y luego está la parte ganadera, que también forma parte de mi vida. Creo que es importante recordarlo, porque Llanera no es solo industria, que evidentemente es muy importante, sino que todavía hay mucha ganadería y muchas familias que seguimos defendiendo ese sector.

¿Desde cuándo está al frente de la ganadería familiar?

Llevo unos cinco años. Es una ganadería familiar de vacas de leche. Primero fue de mi abuelo, luego de mi madre y, ahora, me he hecho cargo yo.

¿Cuántos animales tiene actualmente?

En total, tenemos 27. Además, somos socios de la Central Lechera Asturiana como abastecedores. De momento, la cosa va bien.

¿Se puede vivir hoy de la ganadería?

Sí, se puede vivir, pero es un trabajo muy sacrificado. Es un oficio que está en decadencia porque exige mucho esfuerzo diario. Hoy en día la gente busca vacaciones, tiempo libre, desconectar… pero las vacas no entienden de fines de semana, ni de festivos, ni de verano. Es un trabajo continuo. Aun así, tiene algo muy gratificante: trabajas para ti y eso compensa mucho.

¿Cómo compagina la ganadería con el atletismo y el entrenamiento?

Gracias a la ayuda de mi familia. Sigo compitiendo y, además, soy entrenador. Mis padres están bien y mis hermanas también me ayudan, así que cuando yo no puedo estar siempre hay alguien que me echa una mano. Eso es fundamental para poder seguir con todo.

¿Ser pregonero también sirve para visibilizar esa doble realidad de Llanera?

Sí, totalmente. Llanera es un concejo muy deportivo, pero también tiene una base ganadera importante. Y creo que es bueno dar visibilidad a ambas cosas porque muchas familias siguen viviendo de ello.

¿Qué valoración hace del deporte en el concejo?

Tengo muy buenos recuerdos en este ámbito. Todo lo relacionado con Llanera en el campo deportivo siempre ha sido positivo. Desde el Ayuntamiento siempre están para todo y lo organizan muy bien. No lo digo solo porque sea de aquí. Compito en muchos sitios de Asturias y de España, y puedo comparar. En Llanera las cosas se hacen muy bien. Las instalaciones, la organización… todo es muy positivo.

¿Cómo ve la cantera deportiva?

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Hay cantera. En el concejo se practican muchos deportes y, aunque no hay tantísimos niños, los que hay tienen mucho futuro seguro. Es una base muy buena para seguir creciendo.