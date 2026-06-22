Llanera pone en marcha sus campamentos de conciliación con récord de participantes: 305 menores este verano

Los Campamentos de Conciliación del Ayuntamiento de Llanera, integrados en las políticas municipales promovidas desde la concejalía de Infancia a través del Plan Corresponsables, arrancan este lunes con la participación de 305 menores, la cifra más alta registrada hasta la fecha y un 23% más que en 2023. El dato confirma el crecimiento de un programa que se ha consolidado como una herramienta para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar en el concejo. La evolución de la demanda refleja ese crecimiento continuado, con 30 menores participantes en 2020, 65 en 2021, 96 en 2022, 248 en 2023, 272 en 2024, 288 en 2025 y 305 este verano.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó este lunes, junto al concejal de Juventud, Nicolás Fernández, el campamento de conciliación que este año se desarrolla en el colegio San José de Calasanz de Posada. Durante la visita destacó que «cada verano son más las familias que utilizan este servicio, y eso demuestra que funciona y que responde a una necesidad real. Ver que lo valoran tan positivamente y que los niños y niñas lo disfrutan nos anima a seguir mejorándolo edición tras edición».

Flexibilidad

El Ayuntamiento señala que uno de los factores que explican el éxito del servicio es la flexibilidad y amplitud del horario ofertado, así como su carácter gratuito. Además del horario principal, de 9.00 a 14.00 horas, se ofrece un turno de madrugadores desde las 7.30 horas y una ampliación hasta las 17.30 horas para facilitar la jornada completa a quienes lo necesiten. El servicio es gratuito con independencia del turno elegido.

Otro de los aspectos destacados del programa es su apuesta por la inclusión. El Ayuntamiento ha reforzado progresivamente la atención a menores con necesidades educativas especiales mediante la contratación de personal especializado, con monitores con formación específica en Educación Especial y auxiliares de higiene. En la actualidad, el 2% de los menores participantes presenta necesidades educativas especiales y recibe una atención adaptada a sus circunstancias, con el objetivo de garantizar su plena participación en las actividades programadas.

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Los campamentos de conciliación se desarrollan durante todos los periodos no lectivos, incluyendo Navidad, Semana Santa y las vacaciones escolares, y constituyen una de las apuestas del equipo de gobierno municipal. La alcaldesa subrayó que «detrás de esas 305 plazas hay soluciones de conciliación para familias que pueden organizar mejor su verano.