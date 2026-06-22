Nace "Fermín" tras casi un año de gestación: así es la primera cría de alpaca de este año en el zoo de Llanera
El núcleo de Tuernes El Pequeño cuenta ya con ocho ejemplares de esta especie
"Fermín" es la cría de alpaca que acaba de llegar al mundo en el Núcleo Zoológico de Tuernes El Pequeño, en Llanera. Es el primer ejemplar de su especie que nace este año, la madre se llama "Carmen" y lo ha gestado durante 345 días, el tiempo habitual para esta especie, explican en el núcleo llanerense.
Este lugar es un recinto abierto al público, pero donde sobre todo se realiza una labor de cuidado de los animales, entre los que hay muchas situaciones singulares. Sus responsables tienen, entre otros, a la única pareja de dromedarios de Asturias, a Sultán y Faraona. Y, entre otras muchas cosas, hay tres vacas de la tribu masái, de nombre Popeye, Jimena y Olivia, con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno.
Las primeras en llegar
Las alpacas se cuentan también entre los animales que más llaman la atención en Tuernes El Pequeño. Cuando el núcleo inició su andadura, allá por 2010, fueron tres, dos hembras y un macho, las que inicialmente llegaron a este espacio llanerense. Ahora hay un total de ocho tras los sucesivos nacimientos que se han producido en estos años.
En los últimos meses han nacido crías de diferentes especies, como emús, cabras enanas o ponis, y ahora "Fermín", la nueva alpaca del núcleo, que ha festejado su llegada, como siempre hacen con cada nuevo miembro que se une a la familia del Núcleo Zoológico de Tuernes El Pequeño.
El Núcleo Zoológico de Tuernes El Pequeño es uno de los lugares más visitados de Llanera. Abre los fines de semana: los sábados de 15.30 a 18.30 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas.
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