Las fuentes de Llanera se engalanan por San Juan: los vecinos llenan de flores y vegetación varios lavaderos

Varias fuentes y lavaderos públicos de Llanera recuperaron este viernes todo su protagonismo gracias a la implicación de los vecinos de varios núcleos rurales del concejo, que se volcaron en el primer Concurso de Fuentes y Lavaderos de San Juan organizado por el Ayuntamiento. Ables, Arlós y Santa Cruz de Llanera respondieron a la convocatoria y transformaron sus espacios en vergeles a todo color, llenos de imaginación.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Festejos, nació con el objetivo de recuperar una costumbre profundamente arraigada en Asturias, la del enramado de las fuentes durante la noche de San Juan, y la respuesta vecinal no pudo ser más entusiasta. Durante los dos últimos días, decenas de personas dedicaron horas de trabajo a preparar unas decoraciones en las que no faltaron flores silvestres, hiedras, ramas, plantas aromáticas y multitud de elementos tradicionales.

Una fuente en Arlós / Luján Palacios

Un autobús organizado por el Ayuntamiento recorrió las distintas fuentes participantes en la denominada "Ruta de las Fuentes". Los propios viajeros integraron el jurado popular encargado de valorar cada propuesta atendiendo a criterios como la fidelidad a la tradición asturiana, la originalidad, la complejidad del trabajo realizado y el respeto al entorno, a la espera de saber los vencedores.

Más allá de la competición, la jornada se convirtió en una auténtica fiesta vecinal en la que el verdadero premio fue recuperar una tradición que en muchos pueblos nunca llegó a desaparecer del todo. En Ables, un grupo de vecinas que lleva alrededor de siete años manteniendo viva esta costumbre volvió a demostrar que la tradición está por encima de cualquier concurso. Pili Rodríguez, Loli González, Gloria Pérez y Olga González, junto a otros vecinos, decoraron la fuente del lavadero de Lineres utilizando materiales recogidos en el propio entorno: enredaderas, manzanilla, espadañas, lirios salvajes y flores de San Juan.

Fuente de Santa Cruz de Llanera / l. p.

De madres a hijas

Hasta hace poco eran ellas mismas quienes vaciaban el agua, retiraban las hojas y limpiaban completamente la fuente antes de iniciar el trabajo decorativo. Este año, con menos tiempo disponible, solicitaron la colaboración del Ayuntamiento para las tareas previas y pudieron concentrar sus esfuerzos en la ornamentación. Cada participante aportó lo que tenía en casa o recogió en caminos y cunetas, manteniendo el espíritu sencillo y comunitario de una costumbre transmitida de madres a hijas. "Simepre oí a mi madre que ya se enramaba la fuente canto era pequeña, y aquí seguimos. Esto es lo que más nos importa, siempre la adornamos aunque no haya premios", señalana Olga González dando los últimos retoques, con miedo al calor porque "enseguida se pone todo mustio".

Fuente de Santa Cruz de Llanera / l. p.

En Santa Cruz de Llanera los vecinos trabajaron durante toda la jornada para convertir la fuente en un espacio prácticamente irreconocible. El resultado fue una auténtica recreación de la vida tradicional asturiana, cuidada hasta el último detalle. El lavadero se transformó en un rincón pensado para detenerse, sentarse y disfrutar del espectáculo. Los participantes incorporaron madreñas, fardos de hierba, un engazu y un arado, además de una gran cantidad de flores de colores recogidas en el entorno. Tampoco faltaron las piñas ni numerosas velas, que aportaron una atmósfera mágica para una de las noches más simbólicas del calendario festivo.

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En Arlós, al igual que en el resto de localidades participantes, el objetivo común fue rendir homenaje a una costumbre que forma parte de la identidad del concejo y que, gracias a iniciativas como esta, encuentra un nuevo impulso para garantizar su continuidad entre las generaciones más jóvenes. Con elementos vegetales y cortezas decoraron dos fuentes hasta dejarlas convertidas en rincones de cuento. Que además, tendrán premio.