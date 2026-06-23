Llanera pone a la venta este martes las entradas de la cena de Exconxuraos: las indicaciones para no perder el turno

Los asistentes a la popular Cena Medieval de Exconxuraos ya tienen fecha marcada en el calendario. Las entradas para uno de los actos más multitudinarios y esperados de la fiesta saldrán a la venta este martes 23 de junio a partir de las 9.00 horas y, por primera vez, solo podrán adquirirse de forma telemática a través de la página web del Ayuntamiento de Llanera, mediante la plataforma oficial de venta de entradas habilitada para este evento.

Desde la organización se insiste en que no habrá venta presencial ni reservas por ninguna otra vía, por lo que todas las personas interesadas deberán completar el proceso exclusivamente a través de internet.

Con el objetivo de ordenar la elevada demanda que tradicionalmente genera esta actividad, la plataforma establecerá un sistema automático de cola virtual. Los usuarios serán incorporados progresivamente a la compra en función del orden de acceso, por lo que se recomienda no actualizar la página ni abandonar la plataforma una vez iniciado el proceso.

Ocho entradas, máximo

Asimismo, para favorecer un reparto equilibrado de las localidades disponibles, se ha establecido un límite máximo de ocho entradas por operación de compra, dirección de correo electrónico e IP.

La Cena Medieval se celebrará el sábado 4 de julio a las 21.00 horas en el recinto ferial, en el marco de la programación de Exconxuraos, una de las recreaciones históricas más importantes de Asturias y uno de los acontecimientos culturales y festivos con mayor capacidad de convocatoria del concejo de Llanera.

El menú previsto para la velada estará compuesto por ensalada del campo, asado de chorizos criollos, cordero a la estaca, postre, vino de Rioja, café y licor, manteniendo la propuesta gastronómica tradicional que cada año reúne a cientos de participantes.

Los precios establecidos son de 30 euros para los adultos, 12 euros para los niños y niñas de entre 4 y 8 años, mientras que los menores de cuatro años podrán acceder gratuitamente.

La Cena Medieval se ha consolidado como uno de los actos centrales de Exconxuraos, una celebración declarada de interés turístico regional que rememora el histórico pacto de paz alcanzado en 1412 entre el pueblo de Llanera y la catedral de Oviedo, y que cada verano transforma la localidad en un gran escenario medieval con mercados, espectáculos, animación y actividades para todos los públicos.

Noticias relacionadas

Ante la elevada expectación que despierta la convocatoria cada año, la organización recomienda a los interesados acceder con antelación a la página web municipal y seguir estrictamente las indicaciones de la plataforma de venta, evitando refrescar la página o abrir varias sesiones simultáneas, ya que ello podría provocar incidencias durante el proceso de adquisición de las entradas.