Lleno total: Llanera agota las entradas para la cena medieval de la fiesta de los Exconxuraos en menos de una hora

La cena medieval de Exconxuraos ha vuelto a batir récords. Las entradas para participar en este multitudinario encuentro se agotaron en apenas 50 minutos desde la apertura del proceso de venta, celebrada este martes a las 9.00 horas, en una jornada de gran afluencia de usuarios y una elevada demanda desde los primeros instantes.

Tal y como se había anunciado previamente, la adquisición de las localidades se realizó de forma exclusivamente online, a través de la página web del Ayuntamiento de Llanera y mediante la plataforma oficial de venta habilitada para la ocasión. No existió ningún punto presencial ni la posibilidad de efectuar reservas por otras vías. Se trata de una medida implantada con el objetivo de agilizar el procedimiento y garantizar una distribución ordenada de las entradas.

La rapidez con la que se completó el aforo vuelve a poner de manifiesto el arraigo que la fiesta de los Exconxuraos mantiene entre vecinos y visitantes, así como la consolidación de esta propuesta como uno de los acontecimientos culturales, históricos y festivos de mayor repercusión en Asturias.

Con el propósito de gestionar la elevada demanda y evitar incidencias durante el proceso, la organización habilitó un sistema de cola virtual que permitió el acceso progresivo de los usuarios a la plataforma de compra. Asimismo, se estableció un límite máximo de ocho entradas por operación, dirección de correo electrónico e IP, una medida destinada a favorecer un reparto más equitativo de las localidades disponibles y evitar posibles prácticas especulativas.

La respuesta obtenida ha vuelto a superar las previsiones y confirma una tendencia que se repite año tras año. La cena medieval se ha convertido en uno de los actos centrales de los Exconxuraos y en uno de los momentos más esperados por miles de personas que, edición tras edición, reservan esta fecha en el calendario para participar en la experiencia.

Cuatro de julio

La cita tendrá lugar el próximo sábado 4 de julio a las 21.00 horas en el recinto ferial, que volverá a transformarse en un gran espacio de encuentro ambientado en la Edad Media y en el que los asistentes compartirán una velada que se ha consolidado como uno de los símbolos de la celebración.

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El menú previsto para la cena mantendrá la propuesta gastronómica tradicional de los últimos años y estará compuesto por ensalada del campo, asado de chorizos criollos, cordero a la estaca, postre, vino, café y licor. Los precios establecidos son de 30 euros para los adultos, 12 euros para los niños y niñas de entre 4 y 8 años, mientras que la participación será gratuita para los menores de cuatro años.